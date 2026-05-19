Cantante se desploma en el escenario durante show y desata polémica ¿todo fue broma? “Así no”

¡De infarto! Tal como le sucedió a una participante de MasterChef 24/7, ahora un cantante Héctor Miguel preocupó a todos al desplomarse durante un concierto en Venezuela, pero segundos después se levantó como si nada… ¿todo fue una broma?

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¿Héctor Miguel se desmayó en concierto? El momento que encendió las alarmas

El nombre de Héctor Miguel se volvió tendencia en redes sociales luego de protagonizar un impactante momento durante un concierto en Venezuela. El cantante latino, conocido por su estilo en balada, salsa y pop, se encontraba en una presentación junto a Bonny Cepeda cuando de pronto se desplomó frente al público.

El video no tardó en viralizarse. En las imágenes se puede ver al intérprete completamente tirado sobre el escenario, inmóvil, lo que generó una fuerte preocupación entre asistentes, fans y usuarios en redes sociales. Muchos pensaron que se trataba de un problema serio de salud, especialmente por el desgaste físico que implica la vida artística.

Fue el propio cantante quien compartió el clip en sus redes sociales, acompañado de un mensaje que parecía confirmar la gravedad del momento. En la descripción escribió:

“Me desmayé en el show de Bonny Cepeda, Tantas horas de viajes y tantos shows tenían que pasarme factura”

Todo apuntaba a un posible colapso por cansancio extremo. Sin embargo, lo que pasó después cambió completamente la historia.

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¿El desmayo de Héctor Miguel fue broma? Así reaccionaron los fans

La incertidumbre creció cuando, en el mismo video, Héctor Miguel se levanta repentinamente del suelo y continúa bailando como si nada hubiera pasado. Este inesperado giro encendió la duda: ¿todo fue una actuación?

Lejos de calmar la polémica, el cantante agregó otro mensaje en tono relajado y hasta burlón: “JAjAjA La cara de @ivanadiab y @danielvergelc son la cereza del pastel. Gracias Diosito por hacerme vivir estas experiencias tan bonitas en mi vida.”

El contraste entre el aparente desmayo y la actitud despreocupada del intérprete provocó una ola de reacciones encontradas. Mientras algunos tomaron el momento con humor, otros no dudaron en criticarlo duramente por lo que consideraron una falta de respeto.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios, y la mayoría fueron de desaprobación. Los usuarios señalaron que hacer bromas sobre desmayos o problemas de salud es delicado, especialmente en un contexto donde estos temas generan preocupación real.



“Estas cosas no son chiste en el tiempo en que estamos”

“Así no”

“Ojalá que sí te hayas desmayado de verdad, porque si no, qué falta de respeto tan grande”

“Guaooooooooo!! Me lo creí, qué malo… y salió bien, qué bueno”

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¿Quién es Héctor Miguel, el cantante que se desmayó en pleno show y se volvió viral?

Héctor Miguel es un cantante e intérprete musical latino que ha construido una carrera dentro de géneros como la balada, la salsa y el pop. Entre sus temas más conocidos destacan canciones como “Ausencia”, “Al Natural” y “Línea del tiempo”, las cuales han formado parte de su propuesta musical desde sus inicios.

El artista ha lanzado música desde al menos 2019, incluyendo producciones como el álbum “Te Bendeciré” y varios sencillos recientes en 2026.