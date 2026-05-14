Famoso comediante se desploma EN VIVO en pleno reality; así fue el impactante momento ¿fue paro cardíaco?

En pleno reality, el famoso comediante se llevó la mano al pecho, mostró dolor y segundos después se desplomó en vivo. Sus compañeros entraron en pánico y los rumores sobre un posible problema cardiaco no tardaron en surgir.

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¿Quién es el famoso comediante que se desplomó EN VIVO y en qué reality ocurrió el impactante momento?

Nacho Estrella es el comediante dominicano que sufrió un desmayo en vivo durante su participación en el reality show “Planeta Alofoke”, uno de los programas más vistos en República Dominicana y parecido a La casa de los famosos México o La mansión VIP.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el cantante, compositor y humorista se encontraba tranquilo junto a sus compañeros cuando comenzó a presentar síntomas preocupantes. Nacho Estrella empezó a tocarse el pecho y la cabeza, mostrando señales de dolor agudo, lo que de inmediato encendió las alertas entre los presentes.

En cuestión de segundos, el también creador de contenido intentó levantarse de su asiento, pero no logró mantenerse en pie. El famoso colapsó y cayó sobre el sillón, provocando un momento de tensión absoluta en plena transmisión en vivo.

Las imágenes del desmayo de Nacho Estrella rápidamente se viralizaron, generando preocupación entre los fans del comediante y audiencia del programa, quienes comenzaron a cuestionarse si se trataba de un problema cardíaco o alguna otra complicación grave de salud.

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¿Cómo reaccionaron en “Planeta Alofoke” tras el desmayo EN VIVO del comediante Nacho Estrella?

El momento fue tan impactante como inesperado. Los compañeros de Nacho Estrella reaccionaron de inmediato al verlo perder el conocimiento y solicitaron ayuda urgente al equipo de producción de “Planeta Alofoke”.

Minutos después del incidente en vivo, paramédicos ingresaron al foro para atender al comediante frente a cámaras. La rápida reacción del equipo médico permitió brindarle los primeros auxilios en el lugar antes de trasladarlo en camilla a una ambulancia.

El traslado de Nacho Estrella a un hospital intensificó el nerviosismo tanto en el set como en redes sociales, donde miles de usuarios seguían de cerca cualquier actualización sobre su estado de salud.

De manera extraoficial, algunos de sus compañeros revelaron que el artista ya había manifestado en días previos un dolor fuerte en el pecho, lo que desató versiones que apuntaban a un posible episodio cardíaco, aunque esto no fue confirmado de inmediato.

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¿Qué dijo Nacho Estrella sobre su estado de salud tras desmayarse en pleno reality en vivo?

Horas después del susto que paralizó a los seguidores del reality show, Nacho Estrella rompió el silencio a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje para tranquilizar a sus fans.

El comediante agradeció las muestras de apoyo y confirmó que su estado de salud estaba fuera de peligro. En su publicación en Instagram escribió:

“Gracias a cada persona que estuvo pendiente, orando y enviando buenas vibras. Ya estamos fuera de peligro y eso también es gracias al cariño de ustedes”. Nacho Estrella

Además, el cantante dejó ver que, tras los estudios médicos correspondientes, planea regresar pronto a sus actividades profesionales, manteniendo una actitud positiva ante lo ocurrido:

“Volveremos con más fuerza, más música y más corazón para todos ustedes”. Nacho Estrella

Sus palabras generaron alivio entre sus seguidores, quienes no dejaron de enviarle mensajes de cariño tras el alarmante episodio en televisión.

¿Quién es Nacho Estrella, el comediante y cantante que colapsó en televisión en República Dominicana?

Nacho Estrella, cuyo nombre real es Fausto Ignacio Estrella, es un reconocido cantante, compositor, comediante y creador de contenido originario de San Francisco de Macorís, en República Dominicana.

El artista ha logrado posicionarse en el mundo digital gracias a su estilo único, combinando humor con música romántica y bachata, lo que lo ha vuelto una figura querida entre el público.

Entre las canciones más populares de Nacho Estrella destacan:



“Ahí va el loquito”

“Dicen”

“Gracias por tanto”, tema dedicado a su familia que ha conectado con sus seguidores.

En 2024 lanzó “Sangre en el romo”, consolidando su faceta como compositor.