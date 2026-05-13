Lola Cortés tras no aguantar el encierro en La granja VIP, ahora se une a reality, ¿La casa de los famosos México?

Lola Cortés, conocida como ‘la Jueza de hierro’, se unirá a un reality show, luego de su corta participación en ‘La granja VIP’, ya que abandonó la competencia de manera voluntaria.

Ante esto, ¿a cuál reality se unirá? ¿La casa de los famosos México? ¿Ahora sí estará en el tiempo en que el público lo decida o también lo abandonará?

Lola Cortés estuvo en ‘La Granja VIP’, pero abandonó la competencia de manera voluntaria. / Foto: Redes sociales.

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¿Por qué Lola Cortés decidió abandonar la competencia de ‘La granja VIP’?

‘La granja VIP’ comenzó en octubre de 2025 y una de las granjeras fue la muy conocida Lola Cortés, pero su estadía en el reality no duró mucho, ya que, de manera voluntaria, abandonó el programa.

Las semanas transcurrieron y Lola Cortés ya no parecía muy animada, además de que se le notaba afectada en el reality.

El viernes 7 de noviembre, a solo unas cuantas semanas de que arrancó La granja VIP’, Lola Cortés reveló su deseo de de salir del programa, lo que sorprendió a sus compañeros, Esto luego de presentar una crisis de ansiedad, la cual fue atendida por médicos.

El 9 de noviembre, en plena gala de eliminación, Lola Cortés tomó la decisión de salir de manea voluntaria por temas de salud. La ‘Jueza de hierro’ mencionó entre lágrimas que su cuerpo y mente ya no podían soportar la presión del encierro y competencia.

Lola Cortés anunció su salida voluntaria tras estar pocas semanas en ‘La granja VIP’. / Foto: La granja VIP.

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¿Cuál será el nuevo reality donde estará Lolita Cortés?

El nuevo reality show en el que estará Lola Cortés será ‘La más draga: Solo las más’ que llegarán a su segunda temporada, de acuerdo con la cuenta oficial del mismo programa de YouTube.

Cabe destacar que Lola no estará como participante, sino como jueza, por lo que evaluará el desempeño y talento de las concursantes.

La llamada ‘Jueza de hierro’ ya había estado en la primera temporada de esta edición, por lo que volverá a dar sus respectivas críticas para las participantes en este reality show.

Por lo tanto, el próximo proyecto de Lola Cortés será este reality y nuevamente será ‘la Jueza de hierro’. ¿Será lo mismo que en ‘La academia’?

Lola Cortés estará en la segunda temporada de ‘La más draga: Solo las más’. / Foto: Captura de pantalla.

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¿De qué trata el reality ‘La más draga: sólo las más’?

“La más draga: Solo las más” es un reality show que nace del programa de YouTube ‘La más draga’, el cual va en su séptima temporada.

Esta edición reúne a participantes destacadas de las siete temporadas de ‘La más draga’. Esto para que, nuevamente, vuelvan a mostrar sus talentos del drag mexicano y tener una oportunidad para ganar.

Cada semana habrá una eliminación. Cabe señalar que esta nueva temporada tendrá como jueces a:

Lola Cortés ,

, Rebel Mork,

Alfonso Waithsman y

Aldo Rendón.

Galilea Montijo será la conductora de esta segunda edición.

El estreno de la serie será el martes 16 de junio a las 21:00 horas en la cuenta oficial de Youtube de ‘La más draga’.