¿Queen Buenrostro terminó con Suavecito y le hizo un escándalo afuera de La Mansión VIP? Circula polémica foto

Queen Buenrostro y Suavecito se convirtieron en dos de las personalidades más polémicas de La mansión VIP debido a su relación. Sin embargo, en medio de su camino en el reality, la influencer fue eliminada y su historia dio un giro inesperado.

La salida de Buenrostro y el ingreso de Kim Shantal, exnovia de Suavecito, cambiaron por completo el panorama del reality y su vida personal, pues pese a los dimes y diretes que se mencionaron en el pasado, la creadora de contenido y Suavecito tuvieron nuevos acercamientos que desataron teorías de posible infidelidad a sus respectivas parejas.

Queen Buenrostro comparte nuevos mensajes que podrían estar relacionados con Suavecito. / Redes sociales

Ante lo ocurrido, Lalo Oconner confirmó su ruptura con Kim Shantal, pues gente de la producción le informó que besó a su ex. Por su parte, Buenrostro no dio ninguna declaración oficial. Ahora, Queen ya habría dado a conocer que terminó su relación con Suave. Esto por los recientes mensajes que lanzó en redes sociales. ¿Será?

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¿Cuál es el mensaje de Queen Buenrostro que confirmaría su ruptura con Suavecito?

Tras el final de La mansión VIP, donde Sol León resultó ganadora, Queen Buenrostro compartió una serie de mensajes en su cuenta de Instagram que parecen confirmar el fin de su relación con Suavecito. }

Queen Buenrostro y Suavecito ponen fin a su relación con polémicos mensajes. / Redes sociales

A través de un video grabado desde un avión, Buenrostro escribió:

“Yo puedo. Yo siempre puedo. Yo he podido con esto y con mucho más. De amor nadie se muere.” Queen Buenrostro

Además, acompañó el breve clip con la leyenda: “De vuelta a mi casita para un nuevo comienzo.”

Los mensajes parecían ser la confirmación oficial de su ruptura, pero horas más tarde sorprendió en sus historias al compartir una nueva imagen en la que se observa acampando afuera de la casa que sería la de La mansión VIP con el texto: “Será que ya saldrá”.

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¿Qué pasará con el viaje a Corea de Queen Buenrostro y Suavecito?

Además de los mensajes públicos, Queen Buenrostro compartió en su canal privado una invitación para viajar a Corea, destino al que habría planeado ir con Suavecito al salir de La mansión VIP.

Así que, aunque no se ha hecho oficial su ruptura, los mensajes ya comienzan a generar especulaciones en sus seguidores. Mientras algunos se alegran por el aparente fin de la relación, otros lamentan que su historia termine.

Hasta ahora nada es oficial, pues tanto Suavecito como Queen Buenrsotro aún se siguen en redes sociales y las fotos que comparten juntos permanecen en sus perfiles, lo que ha hecho que internautas aseguren que solo quieren ser tendencia.

¿Queen Buenrostro se va a Corea sin Sauvecito? / Redes sociales

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¿Qué dijo Suavecito tras su salida de La mansión VIP?

Por el momento, Suavecito no ha confirmado su ruptura con Buenrostro; sin embargo, un reciente video en sus historias de Instagram ya está circulando en redes como la confirmación de separación de la influencer.

En el clip, Suavecito asegura estar agradecido por salir del reality, pero al ser cuestionado sobre su sentir, responde: “Me arruiné la vida”, palabras que se han interpretado como un mensaje a Buenrostro, quien aseguran paga todos los viajes que comparten.

Mientras la confirmación oficial surge, sus publicaciones en redes sociales parecen indicar que ya no están juntos y el viaje a Corea parece ser una incógnita.

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