¿Kim Shantal lanza indirectas para Queen Buenrostro? Tras terminar La mansión VIP, dice: “Estás avisada”

Kim Shantal volvió a redes sociales tras concluir su participación en La mansión VIP, reality que marcó un giro inesperado en su vida al reencontrarse con Suavecito, su exnovio. Ahora que terminó programa, los participantes están retomando su vida diaria en redes sociales, pero una de las que ha tenido más foco es la influencer, pues sus recientes publicaciones han sido relacionadas por usuarios con Queen Buenrostro.

¿Kim Shantal lanzó indirectas a Queen Buenrostro? / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Kim Shantal y Suavecito al salir de La mansión VIP?

Durante su estancia en La mansión VIP, Kim Shantal y Suavecito protagonizaron varios momentos juntos que generaron teorías sobre un supuesto “recalentado”, pese a que ambos tenían pareja.

Shantal mantenía una relación con Lalo Oconner y Suavecito con Queen Buenrostro, quien también estuvo dentro de la competencia, pero salió días antes de que Kim Shantal ingresara. El reencuentro de la expareja llamó la atención desde el primer momento, pues además de que su ruptura fue una de las más polémicas en Internet, Buenrostro y Shantal eran amigas en el pasado.

En medio de los dimes y diretes que rodeaban el reencuentro de la pareja en La mansión VIP, el reality llegó a su fin, al igual que las relaciones que mantenían en el exterior los influencers. De esa forma, sus apariciones juntos no sorprendieron, pues se dejaron ver cercanos en una reunión que organizó Maza Clan, de donde se filtraron videos en los que aparecen besándose.

Kim Shantal y Suavecito siguen alimentando rumores de un recalentado. / Redes sociales

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¿Cuál es la supuesta indirecta de Kim Shantal a Queen Buenrostro?

Kim Shantal y Suavecito no han confirmado que exista una segunda oportunidad; sin embargo, sus publicaciones en redes sociales ya están generando varias teorías. Después de que Shantal anunció su regreso en TikTok, compartió un video que fue rápidamente asociado a Queen Buenrostro.

Kim Shantal lanza nuevo mensaje que podría estar relacionado con Suavecito o Queen Buenrostro. / Redes sociales

En el breve clip se observa a la influencer escuchar una canción sin decir nada; pese a que no menciona que sea para alguien, la letra ya está dando de qué hablar. “¿Verdad que no es lo mismo hacer o que te hagan? ¿Verdad que no es lo mismo? Quien se lleva, se aguanta. El que torea a la avispa, que aguante la picada. Te voy a ajustar cuenta y ya estás avisada”, dice la canción.

Además de su publicación en TikTok, en su cuenta personal de X publicó: “¿Si me habré pasado de kikiriki?”. El mensaje parece estar asociado a Queen Buenrostro, pues la palabra “kikiriki” la utilizó cuando envió un mensaje a Suavecito mientras estaba en La mansion VIP para decirle que lo veía 24/7.

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¿Cuál fue la reacción de Suavecito y Queen Buenrostro a la “indirecta” de Kim Shantal?

Mientras Kim Shantal comparte mensajes que intentan ser descifrados por sus seguidores, Suavecito confirmó el fin de su relación con Queen Buenrostro y aseguró que en los próximos días volverá a ver a la influencer, con quien espera hablar para aclarar su situación.

Mientras tanto, Queen Buenrostro tomó la decisión de desactivar su cuenta de Instagram para volver a conectar los suyos, pues en la última publicación en su red social dejó claro que de “amor nadie se muere” y, momentos después, compartió en TikTok que estaba disfrutando del tiempo con su familia.

Sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención fue que Suavecito dejó entrever que su historia con Queen Buenrostro no estaba del todo terminada al decir: “Lo mejor fue que Dan y yo diéramos un tiempo para sanar nuestras heridas”. Ante las dudas sobre lo que pasará, los internautas siguen atentos a lo que sucederá en el triángulo amoroso de los influencers.

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