¿Kim Shantal ‘agredió’ a Suavecito? Examiga exhibe polémicas acciones de la influencer tras ‘La mansión VIP’

Sin duda alguna, ‘La mansión VIP’ dio mucho de qué hablar durante su mes de transmisión. Desde romances inesperados hasta aparentes infidelidades, siendo una de las polémicas más sonadas el reencuentro entre Kim Shantal y su exnovio ‘Suavecito’.

Aunque al principio se reclamaron cosas y trataron de mantenerse distantes, con el paso del tiempo se fueron acercando y hasta se besaron. El problema de esto es que ambos tenían pareja. Ella estaba con Lalo Oconner y él con Queen Buenrostro, quien se dice que fue la causa por la que el influencer y Shantal terminaron en su momento.

Aun después de que el show llegara a su fin el pasado domingo 10 de mayo, esta historia de “amor” continúa generando controversia. Además de que aparentemente Lalo y Queen habrían decidido dejar a sus respectivas parejas, ahora se ventila la supuesta ‘agresión’ de Kim en contra de ‘Suavecito’. Te decimos todo lo que se sabe.

Kim Shantal / Redes sociales

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¿La infidelidad de Kim Shantal a Lalo Oconner con Suavecito fue “falsa”?

En las últimas horas, ha surgido la versión de que, presuntamente, Kim Shantal planeaba “reconquistar” a ‘Suavecito’ dentro de ‘La mansión VIP’ para “vengarse” por haberla engañado con Queen Buenrostro.

Una persona cercana a Kim publicó en Instagram que, supuestamente, Lalo Oconner ya sabía de todo este plan y realmente la ruptura con Kim había sido falsa. Si bien los fans se sienten emocionados ante la posibilidad de que esto sea real, muchos han dicho que, probablemente, Shantal “no ha podido olvidar” a Suavecito.

Cabe destacar que ni Kim, ni Lalo han querido dar comentarios ante todo esto. La influencer solo se limitó a compartir que tenía algo importante que confesar, pero que aún no era tiempo. Por su parte, Lalo, a través de un mensaje al periodista Gabo Cuevas, simplemente dijo que se “encontraba bien dentro de lo que cabe”.

En cuanto a ‘Suavecito’ y Queen Buenrostro, se especula que ya terminaron su relación. Esto, a raíz de una historia que ella compartió en Instagram en la que se le podía ver arriba de un avión. La publicación decía: “Yo he podido con esto y más. De amor nadie se muere”.

Queen Buenrostro / Redes sociales

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¿Por qué se dice que Kim Shantal agredió a ‘Suavecito’?

En entrevista para el podcast del periodista Gabo Cuevas, una examiga de Kim Shantal habló acerca de la presunta violencia que Kim ejercía contra ‘Suavecito’ cuando aún eran novios. Según su testimonio, las peleas solían ser por cuestiones económicas.

Y es que, presuntamente, Shantal siempre humillaba a su ex diciéndole que ella tenía más dinero por la fama y seguidores que tenía. La chica dejó ver que llegó un punto en el que ‘Suavecito’ también le respondía.

“No podía hacer nada porque todo lo arruinaban. Salíamos de viaje y lo arruinaban porque se la pasaban peleando por cosas tan pen…, cosas que ella empezaba. No sé por qué quiere hacerse la víctima si ella también era recu… con él. Se la pasaba haciéndolo menos. También qué esperas de respuesta de un vato que nomás aguante humillaciones de tu parte. Lo humillaba mucho”. Examiga de Kim Shantal

Según esta persona, Kim solía ponerse “muy prepotente”. Si bien no quiso hablar más del asunto, aseguró saber “muchas cosas”. Hasta el momento, ni Kim ni su ex se han pronunciado ante esto. Por esta razón, esta versión queda como RUMOR.

¿Kim Shantal y ‘Suavecito’ se reconciliaron?

Mucho se ha dicho sobre una posible reconciliación entre Kim Shantal y ‘Suavecito’. Si bien ninguno de los dos ha hecho declaraciones directas, existen señales que han sido captadas por los internautas que indican que sí.

Esta mañana, cuando Naim Darrechi realizó un en vivo, se pudo escuchar la voz de Kim Shantal diciendo que ‘Suavecito’ quería la dirección, aparentemente, del lugar donde realizarían un festejo entre los habitantes de ‘La mansión VIP’.

Horas después, ‘Suavecito’ compartió una historia en Instagram diciendo que iba rumbo a Guadalajara. Aunque no explicó bien con qué fin, el influencer de espectáculos ‘Eddy Nieblas’ dijo que justamente allí se haría una fiesta en la que estarían presentes varios integrantes del reality, incluyendo Kim.

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