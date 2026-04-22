Lizbeth Rodríguez ¡toma partido! Apoya a Karely contra Kim Shantal en Supernova: “Que se la partan”

Lizbeth Rodríguez se declaró fan de Karely, luego de que Poncho de Nigris reveló que sería la nueva rival de Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026, tras la baja de Lupita Villalobos por problemas de salud, ¿qué dijo la influencer? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Luisito Comunica ¡otra vez cae! y lo estafan: “Me siento súper estú...” ¿procederá legalmente?

Pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal en Supernova: Lizbeth Rodríguez fija postura. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Lizbeth Rodríguez y Kim Shantal?

El conflicto entre Kim Shantal y Lizbeth Rodríguez surgió después de la publicación de un video en el que Rodríguez hizo señalamientos sobre la vida personal de Shantal.

La influencer mencionó que, presuntamente, Kim Shantal habría tenido una relación con el cantante Juan de Dios Pantoja, quien está casado con Kimberly Loaiza. Las declaraciones fueron realizadas mientras Lizbeth Rodríguez abordaba otro tema relacionado con la polémica de Carolina Díaz, vinculada a versiones sobre una supuesta intervención en la relación entre Leslie Polinesia y Bryan Skabeche.

Además, Rodríguez afirmó: “Creo que la Shantal se dio al Panochudo (Juan de Dios Pantoja). Han habido videos donde se agarran la manita de atrás. El morro hasta me tiró la onda a mí cuando lo entrevisté. Me quiso agarrar la piernita”.

Tras la difusión de ese video, Kim Shantal respondió a través de sus redes sociales con un mensaje en el que rechazó los señalamientos y solicitó pruebas. “Vienes a insinuar que yo tuve algo con Juan (de Dios Pantoja). Eso no solo es una mentira, es difamación y la difamación, Liz, también se denuncia porque soltar frases como: ‘creo que la Shantal se metió con…’ es una acusación disfrazada sin pruebas. Como tú sabes, la boca es poderosa”, comentó.

De acuerdo con lo compartido por la propia Shantal, la situación derivó en el inicio de un proceso legal en contra de Lizbeth Rodríguez, aunque la influencer de Exponiendo infieles dijo que ganó la demanda, lo cual Kim desmintió poco después.

No te pierdas: ¿Karely vs Kim Shantal? Poncho de Nigris adelanta duelo en Supernova 2026 tras baja de Lupita Villalobos

Kim Shantal protagonizó un conflicto con Lizbeth Rodríguez. / Redes sociales

¿Karely será la rival de Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026?

Poncho de Nigris dijo que Karely se enfrentará a Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026, tras la baja de Lupita Villalobos al ser diagnosticada con un hematoma subdural, que es una acumulación de sangre entre la cubierta y la superficie del cerebro.

El exparticipante de La casa de los famosos México 2023 inicialmente dijo que la creadora de contenido no podría pelear en el evento por el contrato que tenía con Ring Royale. Además, el empresario llegó a decir que quién también era una opción para el evento de Netflix era Marcela Mistral, quién derrotó a Karely en Ring Royale 2026.

“Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo, Karely, a salvar el show. Aquí andamos para sumar. A la orden”, escribió De Nigris a través de sus redes sociales.

No obstante, hasta el momento, Netflix no ha confirmado que Karely sea la rival oficial de Kim Shantal en Supernova: Génesis 2026.

No te pierdas: ¿Alana Flores se retira de Supernova: Génesis 2026 como Lupita Villalobos? El anuncio que hizo desata sospechas

Karely vs Kim Shantal en Supernova: la pelea estelar que se realizaría tras la baja de Lupita Villalobos. / Redes sociales

¿Qué dijo Lizbeth Rodríguez de Karely y su pelea con Kim Shantal?

En entrevista con La mejor, Lizbeth Rodríguez habló sobre los problemas de salud de Lupita Villalobos que la dejaron fuera del combate contra Kim Shantal.

“Ojalá que se recupere, la salud es lo más importante e independiemente de la expectativa y la presión social que pueda haber, lo principal es la salud, si vas a estar mal, te vas arriesgar a ti, primero lo primero y luego lo importante”, destacó la influencer.

Además, Rodríguez afirmó que es team Karely y que espera “que le partan la cara a la chantilly, que vaya por la tercera operación de nariz”.

“A mí me gustaría que lo hicieran sin careta y de verdad, que se la partan, la verdad se lo merece, es una tipa de mal gusto, me emociona que le parta la cara. Le voy a mandar mensaje a mi íntima amiga Karely: ‘Amiga, yo quiero echarte masajito'", puntualizó la influencer de Exponiendo infieles.

Al momento, Kim Shantal no ha contestado a las recientes declaraciones de Liz. ¿Será que empieza otra guerra de declaraciones?

No te pierdas: Karely ¿dice adiós para siempre a la plataforma de contenido exclusivo? ¡Nos revela su próximo paso profesional!