Suavecito sufre accidente automovilístico durante transmisión EN VIVO; ¿Kim Shantal ya reaccionó?: VIDEO

Tras su polémico paso por ‘La mansión VIP’, Suavecito enciende las alarmas en redes sociales. Y es que sufrió un accidente automovilístico mientras realizaba una transmisión en vivo. Según su versión, un conductor imprudente impactó contra su coche y se dio a la fuga. Te contamos los detalles.

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Suavecito, Rorro y la esposa de este se encontraban haciendo una transmisión en vivo durante el accidente / Redes sociales

Así fue el accidente automovilístico que sufrió Suavecito

Todo ocurrió a comienzos de la madrugada de este 27 de junio. Luis Eduardo Guillén González, nombre real de Suavecito, viajaba con Rorro Villanueva (otro creador de contenido) y su esposa, de nombre Lizeth. El trío y la persona que grababa, aparentemente, salían de un lugar llamado ‘Los Cantaritos’, en Jalisco.

De acuerdo con lo dicho por el exnovio de Queen Buenrostro, un coche que estaba delante de ellos se “hizo para atrás” y chocó contra su RZR (vehículo todoterreno), ocasionando que este comenzara a dar vueltas sin control. Supuestamente, tras los hechos, el conductor señalado como presunto responsable se habría dado a la fuga.

En el video de los hechos, se puede ver al creador de contenido con un fuerte golpe en la cabeza. En tanto que Lizeth habría resultado lesionada en un brazo. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente para atenderlos.

Suavecito “Quería dar vuelta en U. Entonces, lo rozamos, le dimos como un roce y nos volteamos. Él se escapó porque supo que la ca… Estábamos grabando mientras íbamos para allá”.

Por su parte, Rorro, a través de sus historias en Instagram, resaltó que su pareja podría tener el brazo roto y pidió justicia.

“Nos acabamos de voltear en el RZR. Gracias a Dios estamos bien. Solo fueron cosas materiales. Queremos que se haga justicia. No es justo que se haya dado a la fuga”, dijo, a la par que mostró el número de placas del supuesto responsable.

En tanto que los internautas han manifestado opiniones encontradas. Si bien algunos apoyan al influencer, otros creen que él y sus amigos fueron “irresponsables” al manejar un “vehículo todoterreno” tras una “fiesta”.

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¿Qué dijo Kim Shantal sobre el accidente que sufrió Suavecito?

Como se sabe, Kim Shantal y Suavecito se volvieron muy cercanos tras su paso por ‘La mansión VIP’ y hasta se dice que retomaron su romance. Por ello, muchos usuarios no dudaron en intentar contactarla para saber más sobre el accidente del creador de contenido.

A través de X, la también exparticipante de ‘La granja VIP’ compartió que ya había podido comunicarse con él y que estaba bien. También se sumó al llamado de justicia para dar con el otro conductor.

“Amigos, ya hablé con Suave. Él está bien. Ya se encuentran con él tanto la policía como la ambulancia, y está siendo atendido. En cuanto tenga más información confirmada, se las comunicaré por este medio. Gracias por su preocupación y, por favor, no se alarmen” Kim Shantal

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha dado más declaraciones. Sin embargo, los reportes de diversos medios digitales reiteran que los tres se encuentran estables.

Kim Shantal se pronuncia tras accidente de Suavecito / Redes sociales

¿Kim Shantal y Suavecito ya regresaron?

Desde la culminación de ‘La mansión VIP’, han existido dudas sobre si Suavecito y Kim Shantal ya se reconciliaron. Recordemos que ellos tuvieron una relación intermitente de 4 años. Terminaron en 2024, en muy malos términos.

Cuando se reencontraron en el reality de ‘HotSpanish’, se hicieron más cercanos y hubo besos. En aquel momento, el creador de contenido estaba con Queen Buenrostro, de quien se separó tras el show.

Ni Kim ni Suave han querido aclarar directamente si ya regresaron. No obstante, a través de redes, han compartido fotos y videos de viajes que han hecho juntos. Los usuarios creen que esta sería la confirmación de que ya hubo reconciliación.

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