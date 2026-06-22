¿Luis de Alba se retira tras aparatoso accidente? ‘El Pirruris’ reaparece y revela cuál es su estado de salud

Durante el pasado fin de semana, Luis de Alba, también conocido como ‘el Pirruris’, contó que había sufrido un aparatoso accidente. A través de redes sociales, compartió un video lleno de moretones en el rostro, causando mucha preocupación en sus seguidores.

En medio de las especulaciones, el comediante reaparece y da todos los pormenores del incidente que lo llevó al hospital. Además, aclara si realmente se retirará de los escenarios por lo ocurrido, como algunos han llegado a especular. Te contamos los detalles.

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¿Qué le pasó a Luis de Alba? / Mezcalent

¿Qué dijo Luis de Alba sobre el accidente que lo dejó hospitalizado?

En entrevista para ‘De primera mano’, Luis de Alba relató que todo ocurrió durante la noche del sábado 19 de junio. Estaba acostado en la cama cuando recordó que debía hacer una llamada telefónica. Al momento de levantarse, “ya no supo más de él”.

Reveló que estaba completamente solo, pues su esposa había salido a gestionar unos trámites relacionados con la escuela de sus hijos en Guadalajara. La mujer intentó contactarlo, pero, al ver que no contestaba, le habló a un vecino para que corroborara si todo estaba bien. Fue justamente esta persona quien lo encontró y lo auxilió.

“No sé cuántas horas quedé inconsciente. De repente, abro los ojos, me quiero agarrar de la cama para subirme y no puedo. No había fuerza en mi cuarto. Luego ya no veía. Afortunadamente, Abi estaba al pendiente desde Guadalajara y habló con nuestro vecino. Le dijo: ‘Por favor, háblale y dígale por qué no me ha hablado’. Yo estaba en suelo, echo pipí. Supo Abi lo que había pasado y en friega se dejó venir. Mi amigo me subió a la cama porque yo no podía”. Luis de Alba

Al principio, no quiso ir al hospital. Sin embargo, cuando se vio al espejo y notó que seguía sin ver mucho, aceptó. El médico que lo atendió le dijo que debía quedarse, al menos por una noche, para una evaluación.

Aunque actualmente está mejor, indicó que aún falta que le hagan diversos estudios para saber más acerca del motivo de su caída: “Lo importante es que estoy bien, pero ahorita regreso al hospital para que me hagan unas tomografías y una cosa en el ojo”, manifestó.

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¿Luis de Alba confirma que se retira tras el accidente que sufrió?

Luis de Alba aseguró que aún no se retirará de los escenarios. No obstante, señaló que sí se tomará un descanso por recomendación médica, pues ha presentado síntomas alarmantes.

“Como a las 4 de la mañana, me quise sentar y otra vez volví a sentir que me iba y a volver el estómago... Tenía calentura y vómito. Cosas que son difíciles, pero Dios nos quiere vivos. Ahorita, no estoy perfecto, pero estoy (mejor). Me van a ver si Dios quiere. Yo hablé con la producción, pero no me dejaron trabajar (hasta dentro de dos semanas)”, indicó.

Incluso bromeó diciendo que, si ya no lo dejaban regresar a su obra de teatro, empezaría una carrera como “luchador”, pues ya tiene “la máscara”. Finalmente, agradeció a su esposa, así como a todos aquellos que lo han apoyado en estos momentos tan complicados.

Luis de Alba habla sobre su futuro en los espectáculos / Redes sociales

¿Quién es Luis de Alba, actor que se accidentó en su casa?

Luis de Alba es un comediante y actor mexicano.

Actualmente tiene 81 años y está casado con Abigail Alfaro.

Comenzó su carrera en 1976.

Creó varios icónicos personajes como ‘el Pirurris’ y ‘el Ratón Crispin’.

También participó en el mundo del doblaje.

En su momento, el actor dijo no tenerle miedo a la muerte. Expresó que su único deseo era morir en cama.

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