¿Ana Brenda se retira de la actuación? Se sincera sobre su carrera tras convertirse en mamá: “Es complicado”

Meses después de que Ana Brenda Contreras se dejó ver feliz en su nueva etapa como mamá, la actriz se sinceró con los medios sobre el futuro de su carrera artística, ya que tras darle la bienvenida a su primogénita puso en pausa su trabajo en la actuación. ¿Tiene planes de retirarse? ¡Te contamos!

Te recomendamos: Ana Brenda Contreras revela si regresa como villana de telenovelas y destapa: ¿se viene segunda parte de Teresa?

¿Ana Brenda Contreras se retira de la actuación? / IG: @anabreco

¿Cuándo se convirtió la actriz Ana Brenda Contreras en mamá?

Poco después de que Ana Brenda Contreras se casó con Zacarías Melhem en 2024, anunció que estaba en la espera de su primera hija. A lo largo de su embarazo compartió distintas fotografías de su proceso en las que dejó ver el crecimiento de su pancita.

El 13 de mayo de 2025, la actriz de melodramas como “Corazón indomable” y “Teresa” se convirtió en mamá por primera vez, faceta que se ha mostrado feliz de vivir pese a que tuvo que poner en pausa su carrera artística.

Ahora, a un año del nacimiento de su primogénita, Ana Brenda Contreras confiesa si ¿piensa en retirarse de la actuación?

Lee: ¿Ana Brenda trató mal a actriz de “Corazón indomable”? ¡La actriz rompe el silencio!

Ana Brenda Contreras se casó en 2024. / Instagram

¿Ana Brenda Contreras se retira de la actuación a un año de darle la bienvenida a su hija?

Ana Brenda Contreras, quien formó parte del equipo de investigadores de ¿Quién es la máscara? en 2025, se sinceró con los medios sobre su regreso a la actuación. De acuerdo con la actriz, tras algunos meses alejada, ya está trabajando en un nuevo proyecto.

Aunque no reveló detalles de su regreso, agradeció que la producción le ha dado la facilidad de seguir al pendiente de su hija y desarrollarse profesionalmente, lo que significa que, por ahora, no tiene pensado dejar su carrera artística.

“Justo nos fuimos de vacaciones porque me voy. Es el primer trabajo que hago así full, los demás habían sido así como muy nobles en cuestión de tiempos, de poder estar con ella (su hija) unos días a la semana. Se han portado increíble y me han dado muchas facilidades para poder estar con la niña y convivir con ella”. Ana Brenda Contreras

Lee: Ana Brenda Contreras padece dolorosa enfermedad sin cura que ¡Casi la deja sin ser madre!

¿Ana Brenda Contreras regresa a la actuación? / IG: @anabreco

La actriz Ana Brenda pide más oportunidades para las mujeres embarazadas, ¿sufrió discriminación?

A lo largo de la conversación, Ana Brenda Contreras expresó sus deseos de que las mujeres embarazadas tengan mayores oportunidades en la actuación, pues aunque negó haber sido víctima de discriminación, señaló que es complicado tener trabajo en esa etapa.

“Me encantaría que hubiera más oportunidades, o sea, desde que estás embarazada, es un poco complicada. No tuve una situación particular de discriminación, pero es complicado, sobre todo porque nuestro elemento de trabajo es nuestro cuerpo”. Ana Brenda Contreras

Finalmente, recordó que cuando ella estuvo embarazada se sentía más creativa y sensible, incluso llegó a decir: “Ahorita pónganme una de esas, de aquellas buenas, y la saco"; razón por la que pide no se cierren las puertas en el embarazo. Por ahora, alista su regreso a la pantalla.

No te pierdas: Ana Brenda Contreras revela si sacrificaría su carrera para formar una familia