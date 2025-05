Ana Brenda comparte los valores con los que desea educar a su hija

La llegada de la primera hija de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem está cada vez más cerca. La actriz, recordada por telenovelas como ‘Teresa’, ‘Corazón indomable’ y ‘La que no podía amar’, atraviesa la recta final de su embarazo y lo comparte con entusiasmo y honestidad en redes sociales.

Durante los últimos meses, Ana Brenda ha abierto una ventana íntima a esta etapa de su vida, revelando no solo el nombre de la bebé —Aria—, sino también detalles sobre su rutina de alimentación y ejercicio, todo bajo supervisión médica. Su franqueza ha sido recibida con cariño por sus seguidores, aunque también ha despertado debate.

La actriz Ana Brenda Contreras compartió los mejores momentos de su último baby shower. / Instagram

Ana Brenda comparte los valores con los que desea criar a su hija

Recientemente, la actriz compartió un momento especial que vivió con una amiga cercana.

“Muchas veces la gente se hace ideas de una por lo que te dedicas. Me ha tocado el corazón que una amiga me ofreciera las herencias de su niña hermosa. Me parece algo super especial. Qué belleza”, escribió emocionada en Instagram.

El gesto no solo la conmovió, sino que también la llevó a reflexionar sobre los valores que quiere transmitir a su hija.

“Si algo tengo claro, es que quiero criar a mi bebita en la conciencia ambiental y espiritual“, compartió.

Aunque ha mantenido cierta reserva sobre los planes específicos de crianza, sí ha compartido que su hija nacerá en Estados Unidos.

“Mi hija va a ser mexicoamericana como nosotros, sería un tema complicado tener nacionalidades diferentes y pues ahí es donde vivimos cuando no trabajo”, explicó en entrevista para ‘Despierta América’.

Ana Brenda presume la “herencia” que una amiga le regaló a su bebé que está a punto de nacer. / Instagram: @anabreco

¿Por qué Ana Brenda recibió críticas al entrenar en su embarazo?

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. En marzo de este año, Ana Brenda fue tendencia en redes sociales tras publicar videos donde aparece levantando pesas de gran tamaño durante el embarazo.

La polémica no tardó en surgir, pero ella respondió con claridad que cada persona vive su maternidad diferente y aseguró que no había contraindicación de sus médicos que le impidiera hacer pesas.

“Cada persona es diferente, pero a mí me ha ayudado mucho ejercitarme durante el embarazo. Si no hay ninguna contraindicación médica y siempre consulten a su médico NO SOY EXPERTA. Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada“.

Con cada publicación, Ana Brenda enfrentó los comentarios con dejó claro a sus detractores que cada maternidad es única.

Ana Brenda Contreras es critada por hacer ejercicio / Instagram

¿Cuándo nacerá la bebé de Ana Brenda?

La cuenta regresiva para el nacimiento de su bebé continúa, y con ella, crecen también las expectativas de una nueva etapa llena de amor y aprendizaje para la actriz.

Aunque Ana Brenda no ha revelado cuando nacerá su hija en una video compartido en TikTok un video en el que escribe “Cuando la beba puede nacer en 3 horas, 3 días o 3 semanas”.

