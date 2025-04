Ana Brenda celebra su último baby shower en la recta final de su embarazo

A través de las redes sociales, Ana Brenda compartió las bellas imágenes del baby shower, al cual se dieron cita sus familiares, así como los de su esposo, Zacarías Melhem.

El evento generó diversas reacciones de alegría entre sus fans, quienes dejaron mensajes de cariño para la actriz de telenovelas. ¿Cómo fue el último baby shower de Ana Brenda?, aquí te contamos.

La actriz Ana Brenda Contreras compartió en sus redes el que podría ser su último shooting de embarazo. / Instagram.

¿Cómo fue el último baby shower de la bebé de Ana Brenda Contreras?

De acuerdo con las imágenes que la famosa compartió en sus historias de Instagram fue posible ver la decoración elegida para el especial evento, la cual dejó de lado los tradicionales tonos pastel y se centró en una sobria decoración florar. Hace unos meses, Ana Brenda compartió que la maternidad llegó para romper sus esquemas, pues ella tenía pensado que cuando llegara el momento de convertirse en mamá no sería la tradicional madre primeriza llena de emoción, algo que ya le pasó.

“Estoy haciendo todo lo que dije que no iba a hacer, dije minimalismo, yo no quiero contaminar, no le voy a comprar zapatos, porque ni camina, también dije que iba a ser súper neutral, no quiero cositas de princesas y ya tengo cajones acomodados con sus tutus, no lo puedo evitar”, dijo en entrevista con ‘Despierta América’ al inicio de su ‘dulce espera’.

En las imágenes de su baby shower también fue posible ver la gran relación que Ana Brenda tiene con su suegra, pues posó junto a ella y su mamá durante el tierno evento.

La actriz tuvo un lindo momento familiar celebrado con una decoración floral. / Instagram.

¿Cuándo nace la bebé de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem?

La actriz Ana Brenda Contreras compartió hace unas semanas que tiene todo programado para que la pequeña llegue al mundo en las primeras semanas de mayo. Asímismo, compartió que la pequeñita será de nacionalidad estadounidense, pues nacerá en Texas.

“Mi marido y yo somos mexicoamericanos. Mi familia vive allá, mi mamá, sobre todo. Es muy importante tener como ese sistema de apoyo, sobre todo femenino. Mi mamá, mis tías, mis primas, todas viven allá. Obviamente que vivimos en la frontera de Estados Unidos, de Texas, que es una colonia muy mexicana…”, declaró Ana Brenda hace un mes para el programa ‘Despierta América’.

Ana Brenda Contreras compartió fotos de su dulce espera / Instagram

Así fue el último viaje en pareja de Ana Brenda y su esposo, antes de convertirse en papás

Hace unas semanas, Ana Brenda, que hace tiempo fue duramente criticada por hacer ejercicio de pesas durante su embarazo, compartió además que realizó su ‘baby moon’, es decir, el último viaje en pareja, antes de la llegada de su hija. El destino seleccionado por la actriz y su esposo fue Andalucía, en España.

"Último vuelo antes de la chiquitita”, escribió la actriz en su Instagram. En las imágenes compartidas fue posible ver a Ana Brenda y a su esposo disfrutar del destino español en el que realizaron recorridos a museos, fueron a una boda y disfrutaron de la gastronomía.

Ana Brenda Contreras está disfrutando con plenitud de las últimas semanas con su pancita antes de dar el salto por completo hacia la maternidad y sus seguidores ya están impacientes por conocer a la bebé de la querida actriz, ¡Que inicie la cuenta regresiva!