Ana Brenda Contreras vive feliz su etapa de mamá y celebra el primer cumpleaños de su bebé redes enternecen

La actriz Ana Brenda Contreras se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida y lo demuestra muy feliz en sus redes sociales.

La artista celebró que su hija ya tiene un año de edad y compartió varias fotografías del festejo. Seguidores y fans de ella no dudaron en comentar y enternecer el bello momento.

Ana Brenda Contreras celebra el primer cumpleaños de su bebé. / Foto: IG: @anabreco.

Puedes leer: La actriz Ana Brenda Contreras fue hospitalizada de emergencia; así lo anunciaron en pleno programa de Hoy

¿Quién es Ana Brenda Contreras?

Ana Brenda Contreras tiene 39 años de edad y ha destacado por su participación principalmente en telenovelas para la pantalla chica.

Las más destacadas telenovelas en las que Ana ha participado desde el año 2002, luego de debutar en el reality show ‘Popstar’ son:



Teresa.

Corazón indomable.

Por amar sin ley.

Teresa.

La que no podía amar.

Por amar sin ley.

Toda la sangra

Me late que sí.

A lo largo de su carrera, Ana Brenda también ha dado a conocer sus parejas sentimentales en diferentes momentos de su vida. Uno de ellos fue en 2016, cuando reveló estar saliendo con el español Iván Sánchez.

También fue pareja de Julio Ramírez, guitarrista del grupo Reik a inicios del año 2010.

El primer y escandaloso romance que se dio a conocer fue con el actor Alexis Ayala, debido a que él tenía 39 años de edad y ella 19.

Actualmente está casada con el empresario Zacarías Melhem, quien conoció en 2020. La pareja oficializó su relación un año después y a inicios del 2024 se casaron en una ceremonia religiosa.

Tras casarse, la pareja anunció sus intenciones de ser papás.

Ana Brenda mostró contenta su etapa de embarazo. / Foto: Redes sociales.

También puedes leer: Ana Brenda Contreras fue hospitalizada de emergencia; ¿estuvo en riesgo de morir?: “Un fallo renal”

¿Cuándo reveló Ana Brenda Contreras que estaba esperando una bebé?

A finales de diciembre de 2024, año en que Ana Brenda se casó con Zacarías Melhem, anunció que estaba embarazada.

La noticia de ser mamá fue una de las mejores en su vida. Durante su etapa de embarazo, la actriz dejó ver el proceso compartiendo fotos de su pancita en sus redes sociales.

El 13 de 2025 nació la hija de Ana Brenda, quien se mostró contenta por ser mamá, algo que siempre ha dejado muy en claro en sus redes sociales.

Un año después, la actriz sigue viviendo este sueño.

Ana Brenda deja verse feliz en su etapa como mamá. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: ¿Ana Brenda Contreras enfrenta una crisis matrimonial tras rozar la muerte por una bacteria?

¿Cómo celebró Ana Brenda Contreras el primer cumpleaños de su hija?

El 14 de mayo, Ana Brenda presumió en sus redes sociales cómo fue la fiesta de su hija por su primer cumpleaños.

Al lado de su esposo, la actriz se dejó ver contenta por haber formado una familia y que uno de sus sueños se había convertido en realidad: Ser mamá.

Globos, pastel, animales de peluche fueron parte de las celebraciones del primer cumpleaños de la hija de Ana Brenda.

En redes sociales, internautas comentaron el bello momento:



“¡Qué rápido pasa el tiempo”.

“¡Felicidades a tu nena, Ana! Tan bello todo así como tú”.

“¡Qué bonita está tu nena! Un muy feliz cumpleaños”.

“La madre y la hija muy contentas por este año juntas”.

“El primero de muchos cumpleaños que te esperan al lado de tu nena, Ana”.

“El cumpleaños ideal para la bebé. ¡Está hermosa! Muchas felicidades”.