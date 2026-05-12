¿Amaia Montero no quería volver a La oreja de Van Gogh? Recibe duras criticas por “desafinar” en concierto

Una de las agrupaciones de música pop más populares en los últimos años, ‘La oreja de Van Gogh’, originaria de España, volvió a los escenarios con Amaia Montero. El momento para muchos fans se hizo realidad, ya que querían a la cantante de vuelta a la agrupación.

Luego de que Amaia anunció su regreso ‘La oreja de Van Gogh’, algunos de sus fans se dijeron decepcionados ya que, presuntamente, desafinó en uno de los conciertos, lo cual le costó duras críticas. ¿Qué pasó? Te contamos.

Amaia Montero regresó a ‘La oreja de Van Gogh’. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuándo fue el regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh?

En octubre de 2025, ‘La oreja de Van Gogh’ anuncio que Amaia Montero regresaría a los escenarios junto con ellos. Aunque algunos fans se mostraron incrédulos por esta decisión, ¡el sueño se hizo realidad!

Amaia Montero se integró a la agrupación en mayo de este año. Esto luego de anunciar, a finales del 2025, una gira de conciertos con su ‘Tantas cosas que contar Tour 2026’.

Sin embargo, en el primer concierto el 9 de mayo, los fans no quedaron muy conformes, ya que en redes sociales señalaron que Amaia Montero presuntamente estaba desafinada en las canciones con ‘La oreja de Van Gogh’.

Amaia Montero regresó este 2026 con ‘La oreja de Van Gogh’. / Foto: Facebook/La Oreja de Van Gogh - Oficial .﻿

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¿Qué respondió Amaia Montero a las críticas por cantar desafinada en un concierto de La oreja de Van Gogh?

A través de redes sociales, circuló un video de uno de los tan esperados conciertos de ‘La oreja de Van Gogh’ con Amaia Montero nuevamente en los escenarios.

Los internautas de inmediato comenzaron a comentar y a viralizar el video que muestra a la cantante en una de sus presentaciones en las que presuntamente se escucha desafinada.

Amaia Montero recibió duras críticas en redes sociales como:



“Es de sabios retirarse”.

“Ya no lo está dando todo como antes”.

“Amaia no quería regresar con La oreja de Van Gogh”.

“Se ve que el dinero es poderoso, le pagaron mucha suma de dinero, pero no quiere estar ahí”.

“¿Dónde está esa Amaita que daba todo en el escenario antes?”.

“Amaia, ¿eres tú?”

Sin embargo, la famosa no se ha pronunciado con respecto a estas críticas. ¿Admitirá que desafinó?

Así fue el momento en que cantó Amaia Montero en su regreso con ‘La oreja de Van Gogh’:

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¿Quién es Amaia Montero y por qué se separó de La oreja de Van Gogh?

Amaia Montero es una cantante española que fue reconocida por estar en el grupo ‘La oreja de Van Gogh’. Este 2026 cumplirá 50 años de edad.

Fue fundadora y vocalista del grupo español, donde tuvo mucho éxito y al cual perteneció durante 12 años.

Tras su separación del grupo en 2007, comenzó su carrera en solitario y aunque tuvo menor éxito en esta etapa sin ‘La oreja de Van Gogh’ lanzó cuatro álbumes musicales.

Tuvo diferentes colaboraciones con artistas españoles como Alex Ubago.

Amaia ha declarado en varias entrevistas que se separó de La Oreja de Van Gogh para iniciar una etapa diferente en su vida, así como otras metas que tenía la cantante. Ha señalado que no fue por peleas.