David Zepeda publica sensuales FOTOS a sus 52 años de edad y redes reaccionan: “Se ve jovenazo”

Aunque la intención de las fotografías solamente era mostrarse con el amanecer, David Zepeda encendió las redes sociales con imágenes que dejan ver que sigue conservando su galanura y su juventud. A sus 52 años de edad, el famoso los disimula muy bien, pues en redes sociales comentaron lo joven que se ve, además de destacar sus imágenes sin playera.

¿Cuáles son las fotografías de David Zepeda que encendieron las redes sociales? Acá te compartimos todos los detalles.

David Zepeda impacta con fotografía y enciende las redes sociales. / Foto: Instagram/davidzepeda1.

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¿Quién es David Zepeda?

David Zepeda es un actor de telenovelas para televisión abierta. Actualmente tiene 52 años de edad.

Ha participado en decenas de proyectos televisivos y sus más destacadas participaciones han sido en ‘Sortilegio’, ‘Abismo de pasión’ y ‘Mi fortuna es amarte’.

Aunque sus principales producciones se encuentran para Televisa, los inicios en la carrera de David Zepeda fueron en TV Azteca en la telenovela ‘Los Sánchez’ en 2004 al lado de Luis Felipe Tovar.

Por otro lado, ‘Tan cerca de ti, nace el amor’ es el proyecto de telenovela más reciente de David Zepeda para la televisión abierta.

“Tan cerca de ti, nace el amor”, es el proyecto más reciente de David Zepeda. / Foto: Televisa Univision.

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¿Cuál es la fotografía de David Zepeda que encendió las redes?

A través de una publicación en redes sociales, David Zepeda compartió algunas fotografías que encendieron el internet, debido a que el actor se dejó ver sin camisa.

En las fotografías, Zepeda desea buenos días a sus fans y seguidores. Internautas sí comentaron las imágenes del actor y destacaron su atractivo y sensual físico.

Además, señalaron que, pese a que el actor tiene 52 años de edad, parece más joven.

Seguidores de David Zepeda comentaron mensajes picantes como:



“No me puedo imaginar una mejor manera de empezar el día así”.

“Y ese guapo”.

“Bellísimo”.

“Ya se iluminó el día con ese cuerpo”.

“Se ve jovenazo”.

“¡Qué guapísimo!”

“¡Papucho!”

David Zepeda tiene 53 años y los oculta bien en sus sensuales fotografías. / Foto: Instagram/@davidzepeda1.

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¿David Zepeda tiene hijos?

David Zepeda no tiene hijos, pero ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de ser padre, así como del amor verdadero. Actualmente el actor no se encuentra en una relación amorosa con alguien ni tampoco se tienen rumores con alguna persona con quien salga.

En febrero de este año, David Zepeda declaró a TVNotas su deseo de ser padre, así como del amor verdadero.

Confesó soñar con la paternidad, pero antes quiere encontrar a una mujer indicada.