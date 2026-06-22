¿Qué hace el Pato Merlín en su casa? Karla Gómez, su dueña revela cómo es su vida diaria, ¡es gamer!

La justa deportiva que se celebra en nuestro país desde el pasado 11 de junio no solo ha regalado emociones dentro de la cancha, sino también historias que han conquistado el corazón de los aficionados. Entre miles de visitantes y seguidores que viven la pasión del torneo, destaca

un personaje muy peculiar: Merlín, el ‘patito mundialista’.

¿Cómo es la “personalidad” de Merlín, el famoso ‘patito mundialista’?

Acompañado de su dueña, Karla Gómez, Merlín se ha convertido en una de las figuras más simpáticas de esta fiesta deportiva. Su popularidad no solo se debe a su presencia en los eventos, sino también a las divertidas anécdotas que protagoniza en su vida cotidiana. Durante una charla con Karla, nos contó que el pequeño pato tiene una personalidad inquieta y juguetona.

Una de sus travesuras más recordadas ocurre en casa, donde suele hacer de las suyas junto a Christian, su hijo. Entre risas, recordó que a Merlín le encanta mordisquear y hasta comerse los cuadernos escolares del pequeño, dejando a su paso páginas rotas y más de una sorpresa.

Así, entre fotografías, sonrisas y ocurrencias, Merlín demuestra que también fuera de los escenarios deportivos sabe cómo robarse las miradas y convertirse en protagonista de historias que hacen de este torneo una experiencia inolvidable. “Son muy traviesos, y los 2 son la dualidad: Christian es muy serio y Merlín es un despapaye”.

Te puede interesar: Perro ataca a “bebé” de Gaby Ramírez EN VIVO; el foro de Sale el sol entra en pánico: “¡Mi hijo!” VIDEO

Karla Gómez y el Pato Merlín sorprenden en el Mundial 2026 / Alejandro Isunza, (contamos con permiso para mostrar al menor)

¿Qué cuidados tiene la familia de Merlín en su casa?

Karla nos cuenta cómo lo cuidan para que esté en las mejores condiciones en casa. “Merlín duerme en una camita de perro. Es súper tranquilo. Le gusta ver televisión y las caricaturas. Es un pato gamer, porque los 2 se ponen a jugar y le pica al celular. Le encanta Free fire. Cuando yo estoy ya recostada, cansada, Christian aprovecha para meterlo a su cama y se quedan dormidos luego de haber jugado los 2”.

Al cuestionarla sobre por qué tener un pato como miembro de la familia, en lugar de un perro o un gato, aseguró: “Él venía muy temeroso desde chiquito, pero conforme vio nuestra forma de ser como familia se adaptó. Ya habíamos tenido 2 patos, porque amamos las aves, y los patos para nosotros son lo máximo. Hicimos una química tan bonita que nos hemos complementado”.

Comentó que en ocasiones se lo lleva a la escuela para recoger a su hijo, que está en primero de secundaria. “Para mí es un hijo más. Se lo llevo a la hora de salida y eso me complace mucho, porque todos sus compañeros están maravillados con él. Incluso hasta eso me ayuda, porque me dicen: ‘Señora, véndame un agua’. Ha sido algo muy padre”.

Respecto a si se le han acercado algunas asociaciones de animales, porque a fin de cuentas es una especie que tal vez debería tener ciertos cuidados, comentó: “Esta situación se presta para muchas cosas. Hasta dicen que es un animal que necesita estar en agua. Los patos son seres completamente adaptables, que pueden estar en el agua y en la tierra. No es necesario que estén en un estanque para estar felices. Afortunadamente no ha habido esa situación, porque no es un ave exótica, sino un ave normal. En casa, por eso tenemos una tina, y no solo ahí, sino que lo metemos a las fuentes, porque le gusta nadar”.

Lee: ¿Quién ganará el Mundial de Fútbol 2026? La extraña teoría que revelaría al equipo vencedor

El Pato Merlín y sus dueños, revelan cómo es su vida / Alejandro Isunza, (contamos con permiso para mostrar al menor)

¿Cómo es la vida de Karla Gómez y toda la familia de Merlín?

Karla nos abrió su corazón y nos reveló cómo es su vida al lado de sus hijos. “Me siento orgullosa de demostrar que las madres solteras también podemos. Soy una persona que funge como padre y madre, y feliz de la labor que estoy haciendo. Creo que no he fallado hasta el momento”.

Nos confesó que, a pesar de tener a uno de sus hijos enfermo, no baja los brazos para sacar adelante a su familia. “Desde siempre he sido sola. Tengo a mi hijo mayor con un trastorno de psicosis. Siempre hemos estado al pendiente con sus medicamentos psiquiátricos y demás. Creo que la vida nos ha recompensado de alguna manera. Christian está muy bien, está sano y toda esta situación le ha dado mucha pena, pero es un niño muy inteligente”.

La señora trata de educar de la mejor manera sus hijos y enseñarles que en la vida no todo es fácil. “Mi objetivo es ver a mis 2 hijos bien. Al mayor, mucho mejor de lo que está. Gracias al hospital San Bernardino por todo. La educación que les doy a los 2 es que aprendan a trabajar, que las cosas no se dan de a gratis, que robar no es bueno, y nunca lo han hecho. Son muchachos de bien. Espero que ahora que Christian regrese a la escuela nos lo acepten. Él quiere ser futbolista y haremos todo lo posible para que logre su sueño. Y mi otro hijo quiere ser médico y también vamos a hacer de todo para lograrlo”.

Tal vez te interese: De Cristiano Ronaldo a Mbappé: Los futbolistas mejor pagados del Mundial 2026, ¿cuánto ganan?

El Patito Merlín es todo un éxito en el Mundial 2026 / Alejandro Isunza

¿Qué opina Karla Gómez sobre el éxito de Merlín en el Mundial 2026?

Respecto a que Merlín ha sido toda una sensación en esta competencia futbolística, dijo: “Nos ha ganado la euforia con esto de Merlín. No contemplábamos que iba a tener estos alcances. Estoy muy contenta por mis hijos. A Merlín lo considero como mi hijo. Habrá gente que me dirá que estoy loca, pero no me importa. Esto es por mis hijos que están disfrutando todo”.

Sobre la reunión que tuvo con los organizadores de esta competencia futbolística, aseguró: “Se portaron muy lindos y educados. Le hicieron el paseíllo a Merlín. Eso se lo hacen al equipo o jugador al que se le reconoce su trayectoria, como si fuera un homenaje. Fue algo emotivo. Yo estaba complacida. Incluso nos invitaron como embajadores a que viéramos el partido de la Selección Mexicana contra Corea en la terraza VIP el pasado jueves”.

Karla, al ver el revuelo que se levantó alrededor de Merlín, considera que, aunque esto se termine, la vida continúa. “Somos del pueblo y para el pueblo (ríe). Somos gente de trabajo y no tenemos miedo a nada. Yo le he dicho a mi hijo que esto lo disfrute lo que dure, porque el único famoso es Merlín, y nosotros seguiremos trabajando”.

Finalmente, respecto a que esta competencia ya tiene sus propias mascotas, pero que el pueblo mexicano adoptó a Merlín como la suya, dijo: “Sí había cierto miedo, pero cuando estuvimos con los ejecutivos fue otra cosa, otra sensación. Estamos muy tranquilos. No me prohibieron nada. Se portaron bien con nosotros”.

Podría interesarte: De ladrillero a héroe de México: “Tala” Rangel salva el Mundial 2026 tras atajada clave ante Corea del Sur

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

