De Cristiano Ronaldo a Mbappé: Los futbolistas mejor pagados del Mundial 2026, ¿cuánto ganan?

El Mundial 2026 ha comenzado. En esta ocasión, la organización designó a tres países como sedes: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración de la justa deportiva fue el 11 de junio, con el partido entre la selección mexicana y la sudafricana en el Estado Azteca.

La Copa del Mundo no solo reúne a las estrellas más importantes de fútbol, sino también a los mejor pagados. Te contamos quiénes están en el top 7 y la razón.

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Sueldos del Mundial 2026 / Imagen generada con IA

¿Quiénes son los tres futbolistas mejor pagados del Mundial 2026?

De acuerdo con reportes oficiales, el futbolista mejor pagado del Mundial 2026 es Cristiano Ronaldo, también apodado como el CR7. De origen portugués y con 41 años de edad, se ha logrado posicionar como uno de los jugadores más talentosos de todos los tiempos.

Se dice que recibe un sueldo de 295 millones de dólares, es decir, más de 5 mil millones de pesos mexicanos. Según el medio Bloomerang, Ronaldo se convirtió en el primer futbolista multimillonario con una fortuna que ronda mil 400 millones de dólares.

En el segundo puesto se encuentra Lionel Messi, quien ha sido tendencia por una nota falsa sobre la presunta muerte de su papá. El argentino de 38 años ganaría 140 millones de dólares, es decir, casi dos mil millones y medio de pesos mexicanos.

Aunque hay polémica sobre su desempeño en el campo, los expertos dicen que podría llegar a ser como Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia.

En tercer puesto está Kylian Mbappé. De origen francés y con 27 años, su sueldo sería de 100 millones de dólares, es decir, cerca de dos mil millones de pesos mexicanos. Estuvo a punto de ganar los últimos dos mundiales y se considera uno de los más talentosos de los últimos años.

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Los tres futbolistas mejor pagados del mundo / Redes sociales

Otros futbolistas que también están en la lista de los mejor pagados del Mundial 2026

Otros futbolistas también perciben cantidades millonarias, aunque no tan grandes como las de los tres primeros. Aquí te dejamos quién está del puesto 4 al 7. Todos ellos también son considerados como grandes jugadores:

Erling Haaland (Noruega): 80 millones de dólares

﻿﻿﻿Vinicius Ir. (Brasil): 60 millones de dólares

﻿﻿﻿Mohamed Salah (Egipto): 55 millones de dólares

﻿﻿﻿Sadio Mané (Senegal): 54 millones de dólares

Aunado a sus ganancias en el fútbol, esos atletas también ganan dinero al colaborar con diversas marcas. Algunos también han hecho inversiones que les han permitido aumentar sus ingresos.

¿Cuánto ganan los futbolistas? / Imagen generada con IA

¿Cuánto gana el primer lugar del Mundial 2026?

De acuerdo con reportes oficiales, el primer lugar de este Mundial 2026 no solo tendrá la ansiada Copa del Mundo, sino que también ganará 50 millones de dólares. Se dice que el premio es mayor al del año pasado.

El segundo, tercer y cuarto lugar también recibirán un premio en efectivo:

4to. lugar: 27 millones de dólares

3er. lugar: 29 millones de dólares

2do. lugar: 33 millones de dólares

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