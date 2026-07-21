Mundial 2026: Pareja de Cristiano Ronaldo responde a críticas por mensaje falso contra Argentina que circuló en redes

La final del Mundial 2026 no solo estuvo marcada por la emoción dentro de la cancha, sino también por la polémica que surgió antes y después del partido. Una vez que terminó, las reacciones de distintas celebridades no tardaron en dar de qué hablar.

Entre ellas destacó una publicación falsa que se le atribuyó Georgina Rodríguez en la que aparentemente se burlaba de Argentina, la cual rápidamente se hizo viral y desató una ola de críticas en redes sociales. ¡Todo fue falso!

Después de eso, la pareja de Cristiano Ronaldo se pronunció para aclarar lo que había sucedido y cómo va a solucionar ese problema. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

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Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo / IG: @georginagio

¿Cuál fue la publicación que desató la polémica con Georgina Rodríguez?

La publicación falsa que dividió opiniones se dio en Facebook. Una cuenta verificada con el nombre y foto de Georgina Rodríguez, el cual habrían usado sin permiso, posteó un texto breve, pero contundente burlándose de la Selección Argentina por perder el campeonato frente a España. “Bye Bye Argentina”, decía.

Por si fuera poco, la misma cuenta colocó un comentario de la publicación con emojis riéndose y una mano con el gesto de “adiós” para rematar con la burla.

No tardó en viralizarse, por a las pocas horas ya tenía cientos de miles de reacciones y comentarios que la criticaban y otros que continuaban la burla.

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Publicación de Georgina Rodríguez a Argentina / Facebook

¿Qué dijo Georgina Rodríguez sobre la publicación viral contra Argentina?

Luego de que la publicación se hiciera viral y diera la vuelta a internet, Georgina Rodríguez salió a aclarar lo ocurrido. A través de sus redes sociales, la influencer aseguró que una cuenta de Facebook estaba usando su nombre e imagen para hacerse pasar por ella, por lo que dejó claro que nunca escribió el mensaje burlándose de Argentina.

Además, contó que ya se encuentra en contacto con Meta para resolver el problema y eliminar la cuenta falsa. También aprovechó para agradecer a sus seguidores por darle aviso y apoyo en todo momento.

“Buenos días. Hay una cuenta de Facebook que está suplantando mi identidad. Ya estoy en contacto con el equipo de Meta para solucionar esta situación lo antes posible. Gracias por avisarme siempre y por su apoyo. Los quiero.” Georgina Rodríguez

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Georgina Rodríguez sobre polémica con Argentina / Instagram

¿A qué se dedica actualmente Georgina Rodríguez?

Además de ser la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez ha logrado consolidar una exitosa carrera como modelo, empresaria e influencer. A lo largo de los años ha colaborado con importantes marcas de moda, belleza, perfumería y cuidado personal.

La española también incursionó en el sector inmobiliario con Bellharia Real Estate, una agencia especializada en propiedades de lujo, y mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde suma millones de seguidores y participa constantemente en campañas publicitarias.

Su popularidad también la llevó a Netflix, plataforma donde protagoniza el documental ‘Soy Georgina’, en el que muestra aspectos de su vida personal, familiar y profesional junto a Cristiano Ronaldo, quien habría jugado su último Mundial este 2026.

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