¿Hermana de Cristiano Ronaldo lo despide del Mundial 2026? Hace inesperada revelación: “Es el último baile”

Cristiano Ronaldo es de los jugadores más populares y de los mejores pagados durante este Mundial 2026. El portugués suele acaparar los reflectores por su talento en la cancha y los récords que rompe. Pero ahora, el nombre del futbolista es tendencia y no precisamente por alguna jugada o gol, sino por una declaración que hizo su hermana y preocupó a todos sus aficionados. ¿Qué dijo?

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Cristiano Ronaldo / Redes sociales

¿Qué dijo la hermana de Cristiano Ronaldo antes del partido Croacia vs. Portugal?

La participación de Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026 es de lo que ha causado más expectativa, y antes del partido entre Portugal y Croacia, las redes se encendieron por una declaración de su hermana, Katia Aveiro.

En una aparición que tuvo en la cadena portuguesa Sport TV, la hermana del jugador dijo que será “el último baile” de Cristiano Ronaldo con la selección.

Meses atrás el jugador ya había revelado que este sería su último mundial, pero nunca mencionó que se retiraría definitivamente de la selección después del Mundial.

Ahora, las palabras de Katia encendieron las alarmas sin que el jugador haya hablado al respecto.

“La información que tengo, de una fuente segura, creo que es el último baile. Así que vamos a aprovecharlo.” Katia Aveiro

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¿Cristiano Ronaldo se retirará del futbol tras el Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo actualmente tiene 41 años y él mismo ha reconocido en distintas ocasiones que el final de su carrera como futbolista profesional está cada vez más cerca.

Sin embargo, hasta el momento no ha anunciado una fecha para su retiro. Por ello, las declaraciones de su hermana llamaron la atención, pues sugieren que el delantero podría despedirse de la selección de Portugal una vez que concluya la participación del equipo en el Mundial 2026.

Pese a ello, todo apunta a que el portugués seguirá jugando a nivel de clubes. Ronaldo juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita y tiene contrato vigente hasta junio de 2027, por lo que, hasta ahora, no hay indicios de que vaya a retirarse del futbol profesional en el corto plazo.

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Cristiano Ronaldo está jugando su sexto mundial. / IG: @cristiano

¿Cuándo es el próximo partido de Portugal en el Mundial 2026?

Portugal viene de jugar un intenso partido contra Croacia, a quien lograron vencer con marcador de 2-1 y clasificarse a la ronda de octavos de final, por lo que hay Cristiano en Portugal, al menos un partido más.

Su próximo rival es España y se enfrentarán el próximo lunes 6 de julio a la 1 de la tarde.

El Mundial 2026 ha dejado mucho de qué hablar, como la muerte de un futbolista tras un ataque armado.

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