¡Anuncian boda en Hoy! Los queridos famosos ¿se casarán mañana en secreto? Esto dicen los conductores

La transmisión de este viernes 31 de julio del matutino dejó un momento que generó sorpresa entre los televidentes e internautas, pues conductores del programa Hoy aseguraron que mañana habría una boda en secreto. ¿Sabes de quién se trata?

Conductores de Hoy anuncian boda / Redes sociales

¿Cuál es la boda que anunciaron los conductores del programa Hoy?

Los rumores sobre una posible boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a tomar fuerza este viernes 31 de julio, luego de que en el programa Hoy se revelaran nuevos detalles sobre la supuesta boda.

Los conductores compartieron información que ha comenzado a circular en plataformas digitales sobre una presunta lista de invitados al evento:

En redes circula una supuesta lista de invitados para el enlace, que según versiones podría celebrarse este fin de semana. Entre los nombres de los posibles asistentes que más llamaron la atención, aparecen los mexicanos Peso Pluma y Natanael Cano. Conductores de Hpy

Aunque todo permanece en el terreno de la especulación, la posibilidad de que una de las parejas más mediáticas del deporte y el entretenimiento finalmente llegue al altar ha generado gran expectativa en todo el mundo.

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Boda de Cristiano Ronaldo y Georgina, Hoy / Las estrellas

¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman boda?

Cabe señalar que esta información no ha sido confirmada por Cristiano Ronaldo y tampoco por Georgina Rodríguez, pero el rumor nació tras la investigación de varias personas en un lugar de Portugal, mismo que sería el sitio elegido por el futbolista.

Por otro lado, también Tania Rincón reaccionó a esta noticia, incluso bromeó sobre su participación en la boda, pero lo vio como imposible, ya que se siente atraída por él:

Si quisiera… Pero sería raro que fuéramos a la boda, porque nos gusta el novio. Pues sí. Tania Rincón

Aunque no hay nada oficial, famosos de todo el mundo se dicen listos al magno evento que podría llevarse a cabo este sábado 1 de agosto. ¿Veremos a CR7 felizmente casado? Lo averiguaremos.

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¿Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan? / Instagram: georginagio

¿Cómo inició la relación de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016, cuando ambos se conocieron en una tienda de en Madrid, sitio en el que Georgina trabajaba como asistente de ventas.

Según ha contado la propia Georgina en diversas entrevistas y en su serie documental, el primer encuentro ocurrió cuando Cristiano acudió al establecimiento como cliente. La química fue inmediata y, tiempo después, volvieron a coincidir en un evento organizado por la marca, donde pudieron conversar con mayor tranquilidad.

En noviembre de 2017, Cristiano y Georgina dieron la bienvenida a su primera hija en común, y posteriormente, en abril de 2022, nació su segunda hija.

Ese mismo año también esperaban a un niño gemelo, quien lamentablemente falleció durante el parto, una pérdida que ambos compartieron públicamente.

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