Esposa de Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras su eliminación del Mundial 2026 con desgarrador mensaje

La eliminación de Portugal en el Mundial 2026 dejó una de las imágenes más dolorosas para los aficionados al futbol: Cristiano Ronaldo abandonando la cancha entre lágrimas. Mientras el mundo comentaba la despedida mundialista de CR7, Georgina Rodríguez apareció en redes sociales con un mensaje cargado de apoyo y amor que rápidamente llamó la atención de millones de seguidores.

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¿Qué mensaje compartió Georgina Rodríguez tras la eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial 2026?

La eliminación de Portugal ante España por marcador de 1-0 no sólo significó el fin de la participación del combinado portugués en el Mundial 2026, sino también el cierre de una histórica etapa para Cristiano Ronaldo.

Tras el silbatazo final, las imágenes de CR7 llorando mientras abandonaba el terreno de juego recorrieron las redes sociales y medios deportivos alrededor del mundo. Fue entonces cuando su esposa Georgina Rodríguez decidió reaccionar públicamente.

A través de una historia en Instagram, la empresaria, modelo e influencer compartió una publicación en la que aparecía el delantero portugués acompañado de dos frases que no pasaron desapercibidas:

“Su leyenda perdura” y “La historia continúa”. Georgina Rodríguez

La publicación cobró aún más relevancia debido a la enorme expectativa que existía sobre el futuro del capitán portugués y sobre cómo enfrentaría el final de su aventura en las Copas del Mundo.

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¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su retiro de los Mundiales?

La eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial 2026 confirmó el final de una era. Desde antes del torneo, el portugués había adelantado que esta sería su última participación en una Copa del Mundo, por lo que el silbatazo final tuvo un significado muy especial para él.

Después del encuentro, el delantero habló sobre lo que representa cerrar este capítulo de su carrera y dejó claro que aún necesita tiempo para procesar todo lo vivido.

“La verdad es que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas con cabeza caliente y seguir la vida. He ganado tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que ganó en la selección fue en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente”. Cristiano Ronaldo



Además de convertirse en uno de los máximos goleadores de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo también logró un registro difícil de igualar al marcar gol en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

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¿Georgina Rodríguez no estuvo en el estadio durante el Portugal vs España?

Otro detalle que llamó la atención durante el partido entre Portugal y España fue la ausencia de la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez en las gradas.

A diferencia de otros encuentros importantes en la carrera de Cristiano Ronaldo, la modelo no viajó para presenciar el partido correspondiente al Mundial 2026. En esta ocasión decidió quedarse en casa junto a sus hijos siguiendo el encuentro por televisión.

Antes del inicio del compromiso, Georgina compartió una fotografía donde aparecía acompañada por toda su familia mientras observaban el partido desde su hogar, dejando claro que vivían cada minuto apoyando al delantero portugués pese a la distancia.

Tras el silbatazo final, esa imagen familiar cobró un significado aún mayor luego de conocerse que había sido el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo.

¿Cuántos Mundiales jugó Cristiano Ronaldo con Portugal?

Con el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo puso punto final a una de las trayectorias más exitosas que ha tenido un futbolista en la máxima competencia internacional.

Estas fueron las seis Copas del Mundo que disputó con la selección portuguesa:

Alemania 2006.

Sudáfrica 2010.

Brasil 2014.

Rusia 2018.

Qatar 2022.

Norteamérica 2026.

Portugal nunca consiguió levantar el trofeo mundial durante ese periodo.