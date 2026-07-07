Julián Quiñones y su esposa reaparecen en redes tras la eliminación de México del Mundial 2026: “País chin...”

Luego de la derrota y eliminación de México en el Mundial 2026, el delantero Julián Quiñones se ganó el cariño de todos los mexicanos y su esposa, Ana Gabriela Amato, le dedicó un emotivo mensaje reconociéndole su esfuerzo.

Ahora, después del amargo momento de la eliminación, la pareja volvió a aparecer en redes sociales y ya hasta son comocidos como “los papás de México”.

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Julián Quiñones / Redes sociales

El emotivo mensaje de Ana Gabriela Amato a Julián Quiñones después del partido México vs. Inglaterra

La derrota ante Inglaterra rompió el corazón de los jugadores mexicanos, pues en la cancha se les vio desconsolados mientras los seleccionados ingleses festejaban con su afición.

Uno de los más afectados fue el delantero Julián Quiñones, que se fue del torneo con 4 goles en el bolsillo, igualando la marca del ‘Chicharito’ y ‘el Matador’ Hernández como goleadores en copas mundiales.

Después de la eliminación, Ana Gabriela Amato compartió en su Instagram una historia con palabras de aliento y apoyo para Julián.

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Esposa de Julián Quiñones lo apoya tras derrota en el Mundial 2026 / Redes sociales

Así reaparecieron Julián Quiñones y su esposa tras la eliminación de México

La popularidad de Quiñones y su esposa ya fue más allá de las canchas y ahora radica en las redes sociales, pues cada publicación de la pareja recibe cientos de comentarios de aficionados mexicanos apoyando su relación.

Un par de días después del partido ante Inglaterra, Ana Gabriela volvió a su actividad en redes publicando una foto portando la camiseta del delantero y elogiándolo.

“Nunca se bajen de este barco, el barco del 16. El que peleó con toda por este país chingón.” Ana Gabriela Amato

Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar, admirando al jugador, celebrando su relación y ahora ya son nombrados “los papás de México”.

Cabe destacar que en pleno vuelo, Julián Quiñones también fue ovacionado por el público.

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Ana Gabriela Amato usando la camiseta de Julián Quiñones. / IG: @anagabrielaef

¿Cuándo volverá a jugar Julián Quiñones?

La participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 concluyó, y no será hasta septiembre que vuelva a jugar, en la próxima jornada de partidos internacionales, programada para el 21 de septiembre.

Sin embargo, el colombiano naturalizado mexicano regresará a la acción a finales del mes de agosto, cuando inicie la liga árabe. Recordemos que Julián Quiñones juega actualmente para el Al-Qadsiah.

En la temporada 2025/2026, Quiñones cerró la edición como goleador de la liga, con 33 anotaciones, superando a Cristiano Ronaldo, quien quedó en tercer lugar de la tabla de goleo con 28 tantos.

Por ahora, la actividad de los jugadores mexicanos dependerá de los clubes en los que militan, mientras se espera el reporte médico sobre la lesión de Santiago ‘Santi’ Giménez.

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