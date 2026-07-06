Estos son los jugadores mexicanos que apuntan a ser las nuevas promesas del futbol, tras el Mundial 2026

El representativo mexicano ha causado revuelo y llenó de ilusión a una afición que deseaba ver ganar a su Selección. Sobre todo, por la forma y talento de cada uno de sus jugadores, como Gil Mora, considerado la revelación de la competencia y la joya mexicana, así como Mateo Chavéz, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Luis Romo y Álvaro Fidalgo. Aquí algunos detalles de estos futbolistas.

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Selección Mexicana / IG: @miseleccionmx

Gilberto Mora: El jugador más joven en jugar un Mundial

Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 2008. Debutó a los 16 años con Xolos de Tijuana y se convirtió en el jugador más joven de toda la Liga MX en 2024. Ya comenzaba a destacar entre sus compañeros por su talento en la media cancha y la forma de distribuir los balones.

Por lo atrevido en su forma de jugar fue convocado a la Selección en mayo de 2026 por el técnico nacional, Javier ‘Vasco’ Aguirre, y se ha ganado el nombramiento del futbolista más joven que participa en un partido de eliminación directa en la historia del torneo veraniego.

También tiene el reconocimiento de ser el jugador mexicano más joven en levantar un título intercontinental, al vencer a Estados Unidos, en 2025, en laCopa Oro.

Gilberto también es el sexto futbolista más joven en jugar un Mundial, con 17 años y 259 días, detrás de Pelé, quien lo hizo con 17 años y 241 días en la fase eliminatoria de Suiza 1958.

Actualmente es mediocampista de Xolos, aunque hay que esperar a que finalice este torneo para ver las ofertas que tiene de equipos de europeos, como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Chelsea y el Manchester City, que han seguido su carrera para ver si lo pueden fichar. El Manchester United fue el primer equipo que decidió no seguir interesado en el jugador, debido a que las ofertas por ‘Morita’ van a ser muy elevadas.

A los 3 años, ya mostraba talento para patear el balón. / Redes sociales

Gil ha llamado mucho la atención por su juventud y su actitud al enfrentar a grandes jugadores, así como por su personalidad al jugar ante miles de aficionados, como en el estadio Ciudad de México. Por ello, ha causado furor tanto dentro como fuera de las canchas.

Desde que el ‘Vasco’ lo convocó al Tricolor, solo ha recibido elogios respecto a su madurez, disciplina y talento, y se ha convertido en una de las grandes promesas del futbol mexicano.

‘Morita’ es hijo de Gilberto Mora Olayo, quien fue futbolista profesional, que jugó en Toluca, Veracruz, Morelia, León, Dorados, Jaguares de Chiapas, Lobos BUAP y Xolos. Se retiró y se convirtió en entrenador de las fuerzas básicas del cuadro fronterizo. Su mamá se llama Olga Zambrano. Tiene 2 hermanas: Kamila y Bárbara.

Además, le une una gran amistad con Memo Ochoa, a quien en redes sociales se le conoce como ‘don Memo’, refiriéndose a él con respeto. Debido a esto, no se han hecho esperar los memes sobre esta nueva amistad, sobre todo por la brecha generacional.

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Sus hermanas Kamila y Bárbara, su mamá Olga Zambrano y su papá Gilberto Mora. / Redes sociales

Mateo Chávez juega en el AZ Alkmaar de Países Bajos

Este joven futbolista también ha causado mucho furor debido a su forma de jugar y ha destacado tanto en la Liga MX como en este Mundial. Sobre todo, porque a pesar de su corta edad, ha mostrado una gran personalidad para anotar un gol como lo hizo ante Chequia.

Chávez es hijo de un exseleccionado nacional Paulo César ‘Tilón’ Chávez, quien ahora está cumpliendo su sueño de ver a su hijo realizarse en el mundo futbolístico.

Su padre quedó fuera del Mundial de Francia 98, al no ser convocado por Manuel Lapuente, situación que fue muy dolorosa para él.

Tuvieron que pasar casi 30 años para que la familia volviera a sentir esa adrenalina de participar en una competencia mundialista.

Un reconocimiento especial se lo lleva la mamá del lateral izquierdo, Elba García, quien desde pequeño lo acompañaba a los entrenamientos y partidos con Chivas. Debutó en 2022, y por su calidad y talento el equipo de AZ Alkmaar, de Países Bajos, lo fichó a sus 22 años.

Con la Selección está desde 2025. Participó en Copa Oro y ahora en su primer Mundial.

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Mateo con su padre, Paulo César ‘Tilón’ Chávez, exseleccionado nacional. / Redes sociales

Julián Quiñones: El colombiano naturalizado mexicano

Es un jugador colombiano naturalizado mexicano, que desde que llegó a México ha destacado por su fuerza y talento para jugar futbol. En sus inicios jugó descalzo, sin el permiso de sus padres. Entró al club Futbol Paz, donde llamó la atención de algunos visores internacionales. Llegó a México en 2015 a fuerzas básicas de Tigres. Algunos reclutadores lo vieron cuando jugó en un torneo sub-17 en Colombia.

Participó en diversos equipos mexicanos, entre ellos: Venados y Lobos BUAP, y regresó a Tigres en 2018. Después se fue a Atlas, donde obtuvo el título de goleador en 2 ocasiones, en el Apertura 2021 y el Clausura 2022. En 2023, llegó al América, y su carrera se fue al cielo, al convertirse en bicampeón del Apertura 2023 y el Clausura 2024.

En algún momento fue convocado a la Selección Colombiana Sub-20, pero el llamado a la mayor llegó demasiado tarde, debido a que decidió naturalizarse. Ahí fue que México lo convocó para debutar en 2023. Recordemos que si un jugador extranjero no es convocado a su selección mayor, puede solicitar la naturalización con otro país, aunque haya jugado en categorías inferiores.

Además, fue buscado en su momento por el estratega de la Selección Colombiana, Nestor Lorenzo, en 2023, pero Quiñones agradeció la invitación y declinó representar a a su país. Por agradecimiento a México, y porque su esposa e hijos son mexicanos, decidió defender al tricolor.

En 2024 fue transferido al equipo árabe Al Qadsiah, por 15 millones de dólares (más de 263 millones de pesos), la que fue considerada la transacción más cara del futbol mexicano. Julián se convirtió en el campeón goleador de la liga, con 33 goles, superando a Cristiano Ronaldo, de Al Nassar, que se quedó con 28 dianas en el torneo.

Ahora, en esta competencia mundialista, se ha convertido en el mejor goleador de México, con 3 dianas, empatado con el alemán Kai Havertz. Su desempeño lo ha catapultado para ser uno de los mayores referentes de la Selección Mexicana, por lo que también ha causado mucho interés en algunos equipos de la Liga Premier de Inglaterra y del Flamengo de Brasil.

En el plano personal, se casó con Ana Gabriela Amato, creadora de contenido e influencer, que comparte su estilo de vida y consejos fitness. Se conocieron en 2020, cuando ambos vivían en Monterrey.

Llegaron al altar en 2022, y en 2023, nació su hija en común. Ambos tienen hijos de relaciones anteriores.

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Está casado con la influencer Ana Gabriela Amato. / Redes sociales

Luis Romo juega en las Chivas de Guadalajara

El centrocampista es otra joya que ha llamado la atención en esta competencia. Debutó con Gallos Blancos de Querétaro en 2018, después fue comprado por Cruz Azul y 2 años más tarde se fue con Monterrey. A finales de 2024 regresó a Cruz Azul. En 2025 se fue a Chivas, equipo con el que juega actualmente.

Con la Selección ha participado en varios torneos, como la Liga de Naciones, los Juegos Olímpicos de Japón 2020, la Copa Oro y la Copa América. Este es su segundo Mundial, pues también estuvo en Qatar 2022. En la actual competición ya anotó su primer gol ante Corea.

Está casado con María Fernanda Guadarrama, quien ha estado a su lado desde la adolescencia. Con el tiempo transformaron su amistad en amor de pareja. Tienen 2 hijos.

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Luis Romo / Redes sociales

Raúl Jiménez: Goleador histórico de la Selección Mexicana

Es un delantero que debutó en 2011 en América. Por su garra, potencia y estatura se ganó muy pronto la oportunidad de ser titular en su equipo y salir campeón en 2013.

Un año más tarde fue fichado por Atlético de Madrid. Luego, en 2015, se fue al Benfica de Portugal. En 2018 fue cedido al Wolverhampton Wanderers, de la Premier League. En 2024 jugó en el Fulham y en 2026 regresó a los Wolves.

Jiménez ha participado con la Selección Mexicana en categorías inferiores. Se convirtió en campeón olímpico y obtuvo medalla de oro en Londres 2012. Ha participado con el tricolor en torneos internacionales como la Copa Confederaciones, la Copa Oro, la Copa América y la Liga de Naciones. Este es su tercer Mundial, tras Brasil 2014 y Rusia 2018.

Desafortunadamente, en una jugada, en 2020 en un partido entre los Wolves y el Arsenal tuvo un choque de cabezas con otro jugador, y quedó inconsciente por 10 minutos, por lo cual fue llevado al hospital y determinaron que sufrió una fractura de cráneo.

Fue operado para ponerle una placa de titanio, ya que su vida corría peligro y también su carrera como futbolista.

La cirugía fue todo un éxito. La rehabilitación duró 8 meses y fue un desafió para el futbolista, quien nunca bajó los brazos. Gracias a los mensajes de aliento y apoyo que recibió, salió adelante y regresó a las canchas. Ahora tiene que utilizar una banda protectora acolchonada que le protege a la hora de hacer contacto con el balón.

Raúl está casado con la actriz Daniela Basso, a quien conoció en 2017 gracias a las redes sociales, donde estuvieron interactuando varios meses. La pareja está comprometida desde 2025 y tiene 2 hijos. Ella ha sido el pilar de la familia, debido a que tuvo que sacrificar su carrera como actriz y seguir al amor de su vida, puesto que desde 2020 viven en Inglaterra.

Daniela Basso y Raúl Jiménez / Redes sociales

Álvaro Fidalgo: Del Real Madrid a la Selección Mexicana

Es un futbolista español naturalizado mexicano, que llegó a la Liga Mx en 2021. En 2026 fue comprado por el Real Betis, con quien tiene contrato hasta 2030. El mediocampista solicitó su afiliación internacional a México y 1 mes después ya estaba jugando con la Selección, debido a que solo jugó con España en categorías inferiores.

Debutó en marzo de este año con el Tricolor y ahora ya anotó su primer gol con la casaca nacional ante Chequia.

El gol fue muy especial para el naturalizado mexicano, debido a que se lo dedicó a su abuelo quien había fallecido 2 meses antes de esta justa veraniega, y no aguantó el llanto tras su anotación.

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