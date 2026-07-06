Desde Eugenio Derbez hasta Leonardo Aguilar: Famosos reaccionan a la eliminación de México del Mundial 2026

El partido entre México e Inglaterra no fue lo que se esperaba. Con un resultado de 2-3, la selección tricolor quedó fuera del Mundial 2026. La fanaticada, incluyendo artistas, ha reaccionado de formas distintas; algunos se han solidarizado con el equipo, mientras que otros lo han criticado por un “mal desempeño”. Te contamos la postura de algunas de tus celebridades favoritas ante esta situación.

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México sale del Mundial 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo la selección mexicana tras derrota frente a Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra era uno de los más importantes. Y es que el ganador pasaría a cuartos de final y enfrentaría a Noruega. La gente comenzó a perder la esperanza desde el primer tiempo, ya que el equipo inglés metió dos goles casi de manera seguida.

La fe regresó cuando Quiñones metió un gol. Poco después, el contrario hizo otro gol. En tanto que Raúl Jiménez metió la segunda anotación. Desafortunadamente, el país ya no pudo remontar y quedó eliminado de la Copa del Mundo.

Al terminar el encuentro, se pudo captar a los jugadores llorando y hasta tirados en el césped. Todo esto, mientras Inglaterra celebraba la victoria a todo pulmón. La emoción de los europeos fue tanta que uno de sus jugadores se lastimó.

Pocos integrantes del equipo mexicano se han pronunciado ante la derrota. Uno de ellos fue Memo Ochoa. El portero recién retirado aplaudió a sus compañeros por todo el esfuerzo.

“Por México, todo. Fue el mayor privilegio de mi vida. Gracias por hacernos vibrar, por creer, por acompañarnos siempre. Te amo, México”, expresó.

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Las celebridades que se han pronunciado ante la derrota de México frente a Inglaterra

A través de redes sociales, Eugenio Derbéz y Alessandra Rosaldo, quienes hace poco se vistieron de luto por la muerte del papá de ella, agradecieron a la selección mexicana por su esfuerzo.

“Bueno, hay que estar en las buenas y en las malas. Estuvimos con la selección y nos regalaron un Mundial espectacular. Todos dijimos: ‘Ganamos’ y ahora hay que decir: ‘Perdimos’. No tenemos más que agradecer a la selección”, dijo Eugenio, mientras era respaldado por Alessandra.

Por su parte, Alfredo Adame, también conocido como ‘el Golden boy’, manifestó:

“Con la tristeza de que perdió México, pero con la felicidad de que lo hicimos con toda dignidad, que jugaron increíble. Demostramos que México ya es una potencia mundial y que sí le sacó un buen susto. La mayoría del partido, México dominó”. Alfredo Adame

José Ron fue captado por las cámaras de TVNotas a su salida del Estadio Azteca. El actor simplemente ignoró las cámaras y siguió su camino. En tanto que Ricardo Margaleff, colaborador de ‘La casa de los famosos México 2026’, dijo considerar que la “afición ganó” con el esfuerzo de la selección.

Leonardo Aguilar recurrió a su Instagram para compartir un emotivo mensaje: “Perdimos, pero el orgullo de ver a nuestro México tan unido e ilusionado no lo olvidaré JAMÁS ¡Somos enormes y todo el mundo nos escuchó! ¡Los MEXICANOS siempre presentes en los escenarios más grandes del mundo!”, indicó.

Leonardo Aguilar / Redes sociales

En tanto que Majo Aguilar resaltó:

“No sé ustedes, pero ganamos. Me parece que jugamos el mejor Mundial de nuestra historia. Hicimos cosas que nunca había logrado la selección. Darle batalla al país que inventó el fútbol, que es Inglaterra. Estoy muy orgullosa de cómo jugamos”. Majo Aguilar

¿Qué países quedan en el Mundial 2026 HOY 6 de julio?

Todavía continúa la fase de octavos de final del Mundial 2026. Estos son los países que ya pasaron a cuartos de final:

Marruecos

Francia

Noruega

Inglaterra

Estos son los partidos que faltan para definir al resto de las selecciones que pasan a cuartos de final:

Portugal - España

Estados Unidos - Bélgica

Argentina - Egipto

Suiza - Colombia

En redes sociales, se especula que el ganador de la Copa del Mundo este año estaría entre Francia y Portugal. No obstante, muchos creen que todo podría pasar.

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