Actriz ecuatoriana se burla de la eliminación de México en el Mundial 2026 y la critican: “No pudieron” VIDEO

La eliminación de México en el Mundial 2026 a manos de Inglaterra ha dejado distintas reacciones, desde tristeza (como con Aldo de Nigris) y decepción, hasta burlas y alegría. Este fue el caso de una famosa actriz ecuatoriana que grabó su festejo ante el trágico desenlace de nuestra selección.

Raúl Jiménez llorando / Milenio

¿Cómo fue la eliminación de Ecuador en contra de México durante el Mundial 2026?

La Selección Mexicana, con jugadores como Julián Quiñones, dominó la fase de grupos de este Mundial 2026, por lo que enfrentó a su similar de Ecuador en dieciseisavos de final, pues el conjunto ecuatoriano pasó como uno de los mejores terceros.

El martes 30 de junio México y Ecuador se enfrentaron en el Estadio Ciudad de México, y desde el minuto uno los mexicanos lograron hacerse de las ocasiones más claras, en un partido que para muchos pintaba para ser más parejo.

México logró vencer a Ecuador dos goles a cero, en un encuentro que terminó encaminándose fácilmente para los aztecas, pero el conflicto comenzó en redes sociales. Los ecuatorianos aseguraban que existían ventajas a favor de nuestra selección, algo que terminó afectando su desempeño.

Ante este escenario, el debate continuó entre periodistas mexicanos y ecuatorianos, así como internautas que defendían su opinión. Ahora, la reacción de una actriz genera controversia.

Te puede interesar: Geraldine Bazán se pronuncia ante la muerte de cuatro personas tras el triunfo de México en el Mundial 2026

México vs Ecuador / Redes sociales

¿Qué actriz ecuatoriana se burló de la eliminación de México en contra de Inglaterra?

Se trata de la actriz y conductora Ale Jaramillo (ganadora de ¿Apostarías por mí?), originaria de Ecuador, quien compartió un polémico video en sus redes sociales, asegurando que la derrota de México ante Inglaterra le dio “felicidad”.

En la grabación se observa el momento en el que termina el partido y ella salta mostrando un enorme festejo por el resultado. Además, escribió el siguiente mensaje:

No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI. Ale Jaramillo

El momento fue reprobado totalmente por internautas mexicanos, pues creen se está colgando de un triunfo ajeno. Aquí algunos de los comentarios:



“Qué pena que tengan que celebrar victorias ajenas”,

“Eliminamos a Ecuador y con eso me quedo tranquilo. ¡Viva México!” y,

“Bola de ardidos”.

A lo largo de la publicación, el enfrentamiento entre usuarios mexicanos y ecuatorianos es grande, algo que para muchos fue causado por el tinte polémico del post. ¿Tú qué opinas?

Lee: Mundial 2026: Futbolista del torneo vendió su camiseta para pagar gastos médicos de su bebé prematuro

¿Quién es Ale Jaramillo y cuál es su trayectoria en televisión?

Alejandra Jaramillo, quien recientemente tuvo una disputa con Peso Pluma, es una presentadora, actriz, modelo, empresaria e influencer ecuatoriana. Se ha consolidado como una de las personalidades más populares de la televisión ecuatoriana y, posteriormente, en la televisión hispana de Estados Unidos.

Estuvo al frente del programa Destino aventura y posteriormente formó parte de la programación de Gama TV, participando en producciones como:



Te tomaste la noche,

El matinal,

Las mañanitas,

Te cuento qué y

y Guerra de sueños.

Participó en el reciente reality “¿Apostarías por mí?”, y actualmente es panelista del programa ¡Siéntese quien pueda!, de Univision.

Tal vez te interese: Mundial 2026: Ella es la novia de Raúl ‘Tala’ Rangel, el portero que ilusiona a México