La emotiva historia de Julián Quiñones para convertirse en el “héroe nacional” de México en el Mundial 2026

El triunfo de México vs. Ecuador en el partido de 16avos de final del Mundial 2026 sigue siendo motivo de conversación. Y es que esta victoria permitió que la selección tricolor pasara a octavos de final. El resultado del encuentro fue 2-0.

Muchos consideran a Julián Quiñones como un “héroe nacional” por haber metido el primer gol. Los fanáticos aseguran que esto impulsó a sus compañeros a dar lo mejor de sí. Además de eso, se ha coronado como uno de los máximos goleadores mexicanos en mundiales. Te contamos un poco de su historia.

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Julián Quiñones es uno de los futbolista más queridos de México / Redes sociales

Así fue como Julián Quiñones llegó a la selección mexicana

Julián Andrés Quiñones Quiñones, mejor conocido solo como Julián Quiñones, es un futbolista colombiano que actualmente juega para la selección mexicana. Tiene 29 años y ha dedicado casi la mitad de su vida al deporte.

Durante su infancia, vivió en uno de los barrios más marginados de Colombia. Debutó con el equipo de Cali (ciudad de Colombia), en la categoría juvenil, durante la temporada 2013-2014. Quiñones llegó por casualidad, ya que un primo lo llevó a que probara suerte.

‘Papá César’, quien fuera su entrenador, mencionó que, durante el primer entrenamiento, hizo cuatro goles, demostrando así su gran talento: “Me di cuenta de que estaba frente a un jugador diferente. Era un monstruo. Tenía potencia, calidad, fuerza y un carácter impresionante. Siempre aparecía cuando el equipo más lo necesitaba”, indicó.

Con el tiempo, fue reclutado para el Club Tigres en México. Con ellos, jugó el Torneo de Apertura 2015 en la categoría Sub-20. Metió 15 goles en 16 partidos. También estuvo en otros equipos como América y Atlas.

En diversas ocasiones, Quiñones se ha dicho muy agradecido por todo el amor que ha recibido en México. También prometió dar todo de sí como parte de la selección nacional en el Mundial 2026.

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Julián Quiñones: ¿Cuál es su historia? / Redes sociales

¿Cuántos goles ha metido Julián Quiñones en el Mundial 2026?

En su primer Mundial, Julián Quiñones ha metido un total de tres goles. Esto lo ha llevado a estar entre los máximos goleadores mexicanos en una Copa del Mundo, cuya lista incluye:

Luis Hernández – 4 goles (Francia 1998)

– 4 goles (Francia 1998) Javier “Chicharito” Hernández – 4 goles (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018)

– 4 goles (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) Cuauhtémoc Blanco – 3 goles

– 3 goles Rafael Márquez – 3 goles

Se pronostica que, de seguir así, podría superar a Luis y encabezar el listado. El domingo 5 de julio, la selección mexicana se enfrentará a Inglaterra en el Estadio Azteca. Si logran la victoria, asegurarán su pase a cuartos de final.

Julián Quiñones y sus goles en el Mundial 2026 / Redes sociales

¿Quién es la novia de Julián Quiñones?

Julián Quiñones está casado con Ana Gabriela Quiñones Amato, mejor conocida como Ana Gabriela Amato. Es una modelo, comunicadora e influencer. Suele usar sus redes sociales para compartir contenido relacionado con la salud y la carrera futbolística de su esposo. Tiene 276 mil seguidores en internet.

No se sabe mucho de ella, ya que suele ser reservada en cuanto a su vida privada. Su historia con Quiñones empezó en 2020. Mantuvieron un noviazgo discreto y dos años después unieron sus vidas. Le dieron la bienvenida a su primera hija en común en 2023.

Ella también es mamá de un niño, producto de una relación anterior. Los cuatro han logrado consolidar una gran familia feliz.

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