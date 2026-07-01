México vs. Ecuador: Mueren tres fanáticos durante festejos por el triunfo de la selección mexicana

El pasado 30 de junio, se llevó a cabo el partido del Mundial 2026 entre México y Ecuador en el Estadio Azteca. Los fanáticos se reunieron en las calles de la Ciudad de México para celebrar el triunfo de la selección nacional.

Desafortunadamente, no todo fue felicidad. Y es que se reportó el terrible fallecimiento de tres personas durante los festejos. Te contamos todo lo que pasó.

Te recomendamos: Suspenden a conductora por atacar a futbolista que dejó el Mundial 2026 para ver nacer a su bebé: “No sirven”

De acuerdo con reportes oficiales, las tres víctimas murieron por asfixia / Imagen generada con IA

¿Qué pasó con los tres fanáticos fallecidos durante los festejos por el partido México vs. Ecuador?

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, se atendió el reporte de dos personas inconscientes en las calles de Hamburgo y Lancaster. Si bien los equipos de emergencia les brindaron la atención necesaria, no pudieron salvar sus vidas.

Al parecer, la causa de muerte habría sido asfixia. Las autoridades contactaron a los familiares de los fallecidos. En el comunicado lanzado en redes sociales, se lamentaron los hechos y mandaron condolencias a los allegados.

“Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares”, se lee.

A las pocas horas, se informó sobre una tercera víctima en la delegación Cuauhtémoc, quien, al parecer, habría perdido la vida en circunstancias similares. La mujer de 48 años habría sido trasladada al hospital más cercano y se le realizaron las maniobras de reanimación, sin éxito.

“En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación. Tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales, dictaminándose muerte por asfixia”, se reportó.

No te pierdas: Lyn May enciende las redes con FOTOS para el Mundial 2026; lanza polémico mensaje: “Ellos sí saben...”

Así despidieron a los tres fanáticos fallecidos durante los festejos por el partido México vs. Ecuador

Hasta ahora, se desconoce la identidad de los fallecidos durante los festejos por el triunfo de México en el partido contra Ecuador. No obstante, los internautas se han mostrado solidarios y le han dedicado unas emotivas palabras de despedida.

Comentarios como “un abrazo para la familia” y “que en paz descansen” abundaron en las redes sociales. En tanto que las autoridades se comprometieron a ayudar a los familiares de los fallecidos en cualquier cosa que necesiten.

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México, enviamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos; se informa también que sus familiares recibirán el apoyo que requieran en estos difíciles momentos”, se mencionó.

México se solidarizó con las familias de las tres personas que murieron en los festejos por el partido México vs. Ecuador / Imagen generada con IA

¿Qué recomendaciones seguir en los festejos por el Mundial 2026 en CDMX?

El Mundial 2026 ha enloquecido a todo México. Tanto en CDMX como en otras zonas del país se hacen festejos masivos en las calles, principalmente, cuando la selección nacional juega. Ahora que el país ha pasado a octavos de final, la euforia está por las nubes.

Por esta razón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha emitido una serie de recomendaciones para que la población pueda disfrutar de estas celebraciones de una forma más segura. Estas son las indicaciones:

Planea tu llegada: busca rutas de acceso y alternativas viales.

Usa ropa y calzado cómodos.

Acuerda con tus acompañantes un punto de reunión.

Mantente atento a tus pertenencias en todo momento.

Evitar llevar cinturón, mochilas, objetos de vidrio o punzocortantes.

Respeta las indicaciones de las autoridades.

Ubica salidas de emergencia y servicios médicos.



Mira: Reportera de deportes denuncia acoso y agresión durante cobertura del Mundial 2026: VIDEO