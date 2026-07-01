Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos en el partido México vs. Ecuador tras rumores de boda secreta: VIDEO

México sigue de fiesta por el triunfo de la selección tricolor frente a Ecuador en el partido del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Y es que oficialmente pasaron a octavos de final. Por supuesto, muchos famosos asistieron a este encuentro.

Entre los presentes estuvieron Ángela Aguilar y Christian Nodal, de quienes se rumorea que podrían haberse casado en secreto por la iglesia. Te contamos los detalles.

Te recomendamos: Lola Cortés lanza dura crítica a Ángela Aguilar, ¿lamenta que sea parte de la dinastía Aguilar? “Es triste”

m

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por la iglesia en secreto?

Como se sabe, Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en 2024 por lo civil. A pesar de las críticas que siguen recibiendo por su relación, ambos habían anunciado que harían la ceremonia religiosa este año.

En su momento, hasta llegaron a dar detalles de cómo sería el festejo. Nodal mencionó que probablemente se realizaría en Zacatecas y contaría con cientos de invitados. También expresó su deseo de que su hija estuviera presente.

No obstante, el evento fue pospuesto. De acuerdo con lo dicho por Christian meses atrás, tomaron esta decisión por la inseguridad que se vive en la zona: “Incluso nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por pues la situación como está México”, expresó en aquel entonces.

Recientemente, se dio a conocer que Christian le regaló un anillo de diamantes a su esposa. Si bien se desconoce el significado, muchos dicen que sería el indicativo de que se habrían casado por la iglesia en secreto o, al menos, planean hacerlo.

Aunado a esto, también se les captó a los dos con un anillo, lo que ha reforzado más la teoría. La pareja no se ha pronunciado hasta el momento. En tanto que los comentarios en redes sociales sobre el asunto no cesan.

No te pierdas: ¿Christian Nodal ya no le tuvo paciencia? Captan ¿desaire a Ángela Aguilar? | VIDEO

Nodal y Ángela Aguilar se casaron en 2024 por el civil / Archivo TVNotas y redes sociales

Así fueron captados Ángela Aguilar y Christian Nodal en el partido México vs. Ecuador

A través de redes sociales, la cantante María José compartió una foto en el partido México vs. Ecuador. En dicha imagen, se le puede ver acompañada de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal.

De igual manera, se viralizó un video en el que se puede observar a Christian celebrando uno de los goles de la selección mexicana. También se ve cómo Ángela y su papá festejan con él.

Cabe destacar que la pareja o el patriarca de la familia no dio ningún tipo de declaración a la prensa. Su asistencia al encuentro deportivo llamó la atención debido a que Belinda, ex de Nodal, también estuvo allí, pero en otro palco.

Recordemos que la intérprete de ‘Sapito’, tras el evento, le entregó un premio a Julián Quiñones, jugador de México.

¿Belinda y Christian Nodal se encontraron en el partido México vs. Ecuador?

A pesar de que ya han pasado 4 años desde su separación, Christian Nodal y Belinda son tema de conversación cuando existe la posibilidad de un reencuentro. En cuanto se supo que ambos estaban en el Estadio Azteca, muchos se cuestionaron sobre si se llegaron a encontrar.

Según reporte de diversos medios, los artistas ni se vieron las caras y simplemente disfrutaron el partido México vs. Ecuador. Se mencionó que los dos disfrutaron del evento en palcos diferentes, sobre todo Nodal, de quien se dice que se pasó de copas durante el juego.

Mira: Ángela Aguilar estrena look tras rumores de boda secreta con Christian Nodal; le llueven halagos