Lola Cortés lanza dura crítica a Ángela Aguilar, ¿lamenta que sea parte de la dinastía Aguilar? “Es triste”

Después de que Susana Zabaleta estalló contra Christian Nodal y llamó “enana” a Angela Aguilar, Lola Cortés fue cuestionada sobre los múltiples escándalos que rodean la vida de la hija de Pepe Aguilar.

Fiel a su estilo y sin filtros, ‘la Jueza de hierro’ lanzó una fuerte crítica a la intérprete de “En realidad”. ¿Lamenta sus comportamientos?

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Ángela Aguilar enfrenta críticas de Lola Cortés. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Lola Cortés sobre Ángela Aguilar y sus polémicas?

En un encuentro con la prensa, la exjuez de La academia lamentó que Ángela Aguilar esté rodeada de tantos escándalos al pertenecer a una de las dinastías más importantes de México, ya que es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

“Es triste cuando viene de una familia. ¡Caramba! ¿Cuántas en mi época no estamos enamoradas de Antonio Aguilar? ¿Y cuántos no admirábamos a Antonio y a la señora Flor Silvestre? ¿Me explico? ¿Cuántos no cantamos con Pepe Aguilar? ¿Cuántos no nos enamoramos de las canciones”. Lola Cortés

Además de sus cuestionamientos, la excolaboradora de Las estrellas bailan en Hoy externó su deseo de que terminen las polémicas en la vida de la esposa de Christian Nodal, quien se especula que podría ser parte de La casa de los famosos México 2026.

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Lola Cortés se le va con todo a Ángela Aguilar. / Foto: Captura de pantalla.

¿Cuál fue el consejo que Lola Cortés le dio a Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal?

En ese mismo encuentro con los medios, Lola Cortés, quien también habló sobre el polémico comentario a Yuridia en 2005, envió un consejo a Ángela Aguilar. Aunque algunos famosos han asegurado que los comentarios negativos favorecen su carrera, Cortés fue tajante al decir que la mala publicidad nunca reflejará algo positivo.

“Cuando tú vienes de una familia de generaciones en donde han dado lo mejor de sí, yo creo que lo mejor que puedes hacer es no dar un espectáculo. Yo considero que no, yo considero que nunca una mala publicidad será buena, pero cada quien”. Lola Cortés

Finalmente, Lola Cortés señaló que desconoce el contexto en que se está desarrollando la cantante de regional mexicano, pero lanzó un último cuestionamiento: “No sé qué esté pasando en su casa, ¿qué piensan, qué eso es lo que debe suceder?”.

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¿Lola Cortés ya había criticado a Ángela Aguilar en el pasado?

Años atrás, Lola Cortés destrozó la interpretación de Ángela Aguilar con un comentario que se volvió viral en redes y, hasta el día de hoy, sigue siendo recordado por el público. Todo ocurrió durante un concurso infantil realizado en Villahermosa, Tabasco.

Al ser parte del jurado, Lola Cortés disfrutó de la interpretación de una menor del sencillo “Cucurrucucú, Paloma”, pero al cuestionarla sobre en quién había escuchado la canción, se sorprendió al recibir como respuesta el nombre de Ángela Aguilar.

“Es que ahí está el problema. Señora, abuelita, señora, no haga eso. Póngale a Lola Beltrán. Póngale a Aída Cuevas. No sea mala onda. ¿Por qué a Ángela Aguilar? Yo nada más digo”, comentó Lola Cortés, palabras que hasta hoy son recordadas.

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