Lolita Cortés busca recuperar su estabilidad emocional tras intentar atentar contra su vida dos veces: “Quedé muy mal”

Han pasado 6 meses desde que Lola Cortés pidió desesperadamente salir del encierro de La granja VIP, y hasta la fecha, nos cuenta, le ha sido difícil recuperar su estabilidad emocional. Asegura que es un juego donde tienes que enloquecer, pero el problema es ¿que ella ya había entrado loca?

La cantante habla sin filtros sobre su salud mental, sus miedos, deseos y convicciones. “Me ha costado mucho tener una calidad de vida normal. Quedé muy mal. Necesito estar en terapia y tomar mis medicamentos. Ahora estoy bien, trabajando, con mi familia. Amo mi casa y a mis 10 perros”.

Lola Cortés pidió salir de La granja VIP tras presentar problemas de salud. / Redes sociales, TV Azteca y canva

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¿Cuál es el transtorno que llevó a Lola Cortés a pedir su salida de La granja VIP?

Inicialmente, Lolita recibió invitación para a entrar a La casa de los famosos México, pero se negó, pues padece trastorno de ansiedad generalizada y claustrofobia. Su problema es fisiológico. Su cerebro no produce serotonina. Recuerda que con 10 años sufrió su primer ataque de pánico: “Me llevaron al hospital. Estuve muy grave, con mucha temperatura, sin poder respirar, llorando. Dijeron: ‘Es tensión nerviosa’”. En el 97 tuvo un segundo episodio. Iba en el metro. Se paró. En eso veo todo lleno adentro, todo oscuro afuera. Fue la primera vez que entendí: ‘Me voy a morir, me quiero salir’. Tu cerebro se bloquea…”

En 2011, tuvo un ataque de pánico de 5 horas en su casa: “Pensé que estaba muerta, no paraba de gritar. Mis hijos me llevaron al hospital, donde finalmente me diagnosticaron y me llevaron con un psiquiatra”.

“Si no tomas medicamentos, tienes taquicardia, sudor frío, mareos, náuseas. Si no lo atiendes, viene la segunda parte: Piensas que estás en un sueño, que estás muerto o te quieres morir. Quieres salir de esa pesadilla y corres adonde sea… Solo deseas que todo se aclare”.

El medicamento que toma la relaja: “No vas en la calle pensando: ‘Me van a matar, me van a asaltar, me van a atropellar’”. Cortés pide a quienes padezcan este trastorno que escuchen a su cuerpo, a su mente, que no se avergüencen. “Es una enfermedad, es biológico. Una vez, me dijo la psiquiatra: ‘¿A qué le tienes miedo?’. ‘A volverme loca’. ‘No va a pasar’, me dijo. ‘Toma esto y sigues con terapia’”.

Lolita Cortés fuera de La granja VIP tras ser eliminada. / Foto: Alejandro Isunza/TVNotas

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¿Lola Cortés volvió a tener ataques de panico al entrar a La granja VIP?

Cuando Lola entró a La granja VIP, los ataques de pánico, que habían desaparecido desde hacía 10 años, se detonaron nuevamente: De 2 a 3 veces por semana. “Me dieron más medicamento. Les dije que no tenía que ver eso. Me dijeron: ‘La granja es al aire libre’. Entonces dije: ‘Así no tengo problema’. Cuando vi que era un foro, que no era una granja, mi cerebro colapsó desde la primera semana. Aguanté 4. Para mí significaba: ‘Me voy a morir’. Tardé meses en recuperarme”.

A la cuarta semana ya no pudo más. “Les dije: ‘Ya no me interesa ganar, me interesa mi salud mental, me voy a volver loca’. Se portaron divinos. Me pusieron en una transmisión con mi psiquiatra. Me dijo: ‘Voy a tener que aumentar la dosis’. Le dije que me tenía que ir”.

Saliendo, fue directo al hospital para retirarse las prótesis mamarias, por un dolor insoportable. “Con el cáncer, tenía mucho miedo. Sigo en remisión. Tomo mis medicamentos para que no me regrese. Me quitaron las prótesis para dejarme algo muy chiquito”.

Ahora, tiene pendiente la visita con la psicóloga. “La he dejado plantada 2 veces. Me da miedo hablar… Hace poco soñé con regresar allá adentro. No quiero hablar eso con la psicóloga, porque siento que me voy a venir para abajo otra vez”.

Recientemente, Francesca Guillén declaró que tenía miedo de enloquecer, y José Ángel Bichir tuvo una crisis mental. La actriz les comparte: “Yo he estado ahí 2 ocasiones. Hablé con mi familia 2 veces para quitarme la vida,para despedirme de ellos. Las 2 veces me rescataron. Al día siguiente iba a hacer una cena, para despedirme y recordar los mejores momentos”.

Ambos intentos de suicidio fueron por la misma razón: Falta de serotonina. “La primera vez dejé de tomar los medicamentos; la segunda, cuando mi mamá se fue… no podía soportar la idea de vivir sin ella. Les digo, de corazón, que se traten con psiquiatra y psicólogo. No escuchen la frase: ‘Échale ganas’. Cada día que despertamos es una luz, cuando oscurece, una locura. Platíquenlo, si esa gente no lo entiende, busquen quién”.

Lola Cortés rompió en llanto en La granja VIP 2025 y reveló su problema de salud. / Foto: La granja VIP

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¿Cómo ha influido la familia en la salud mental de Lola Cortés?

Su hijo Mariano le salvó la vida la primera vez. “Me dijo: ‘Ma’, ya investigué, no te puedes quitar los medicamentos. Tómalos y hablamos en una semana’”. En la segunda ocasión, la cantante sintió que no había sido suficiente para su mamá. “He sentido que no soy suficiente. El arte es cuestión de percepción. El problema es cuando tienes tantos directores, coreógrafos de tantas partes del mundo, diciéndote: ‘Tienes que hacerlo mejor’. Acabas preguntándote: ‘¿Entonces, no sirvo?’. A mis 56 años quiero tener una escuela, ser docente, seguir haciendo teatro”.

Por otro lado, después de varios años, Lolita reconoce que Paco Lalas, a quien tiene prohibido mencionar, la dejó en la ruina, sin casa. Apenas conoció a Citlalli Fernández, nieta del ‘Indio’, quien también fue estafada por este individuo: “Me enteré de cosas terribles. Todo mundo me recomendó recurrir a lo legal, pero tenía tanto miedo…”.

Por último, Lolita ha consolado a su hija tras la separación de su marido, Jorge Trejo. “Yo me separé de su papá hace 25 años. Ahora ella me habla: ‘Ma’, me siento mal’. Llego a verla. Me habla por teléfono llorando o yo a ella. No es solo de madre a hija, sino de hija a madre. Somos las mejores amigas”.

Su cerebro no produce serotonina (un neurotransmisor que regula el miedo y la alegría). Pese a todo, sigue presente en varias puestas de escena como Toc Toc. / Foto: IG/soylolacortes

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