Alfredo Adame defiende a La mansión VIP y dice que las palabras de Rosa María Noguerón son “envidia”

Alfredo Adame está de regreso en su vida diaria tras concluir su participación en La mansión VIP, reality que se convirtió en un éxito en redes sociales y generó comparaciones con La casa de los famosos, debido a que trató de famosos encerrados en una casa. Sin embargo, fue transmitido por YouTube.

Ante los buenos comentarios que recibió La mansión VIP, creado por HotSpanish, Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, fue cuestionada al respecto.

De acuerdo con usuarios, sus declaraciones, lejos de ayudar a la siguiente temporada, terminaron perjudicando la percepción de los internautas. ¿Qué dijo?

Alfredo Adame ha tenido una destacada participación en los últimos reality show en los que ha participado. / Redes sociales

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¿Qué dijo Rosa María Noguerón de La mansión VIP?

En su encuentro con la prensa, Rosa María Noguerón invitó a los creadores de contenido a hacer nuevas apuestas en el entretenimiento y no usar el mismo formato que La casa de los famosos.

Asimismo, mencionó que el realizar cosas similares ocasiona que las celebridades se vayan desgastando y ya no acepten ser parte de los proyectos, palabras que generaron reacciones negativas.

De acuerdo con algunos usuarios, el reciente éxito de La mansión VIP se debe a la buena elección de sus participantes y la inexistencia de “favoritismos”, acción de la que ha sido señalada LCDLFMX en más de una ocasión en redes sociales. Cabe destacar que nunca ha habido prueba alguna de que en efecto haya favoritos en las temporadas pasadas.

¡Rosa María Noguerón está en contra de La mansión VIP? / Instagram

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¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el éxito de La mansión VIP?

En una postura completamente diferente se situó Alfredo Adame, quien a su salida de La mansión VIP concedió una entrevista para Gabo Cuevas en la que habló del éxito del proyecto pese a no resultar ganador.

“La verdad es que HotSpanish hizo una cosa increíble, trascendió la línea y lo hizo tan bien que la rompió. Ahora tendrá que salir otro formato que la rompa, pero por lo pronto el ganador es HotSpanish.” Alfredo Adame

Referente a las palabras de la productora, Adame aseguró que no deberían existir ese tipo de reacciones, pues el éxito de otros proyectos no es la razón por la que La casa de los famosos no ha tenido la misma aceptación que en su primera temporada.

Alfredo Adame niega que el fracaso de La casa de los famosos sea por La mansión VIP. / Foto: Redes sociales

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¿Por qué Alfredo Adame llamó “envidiosa” a Rosa María Noguerón?

Desde la postura de Alfredo Adame, las palabras de la productora surgen desde la “envidia”, pues las últimas temporadas de La casa de los famosos México no han tenido éxito.

“Yo le recomendaría a esta persona, no tengo nada contra ella, le recomendaría que, siendo una productora triunfadora, no haga ese tipo de comentarios, eso solo demuestra recelo y envidia”. Alfredo Adame

Alfredo Adame aseguró no tener nada contra Rosa María Noguerón y señaló que su punto de vista solo viene desde una persona “triunfadora” que ha estado en diversos reality shows.

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Así lo dijo Alfredo Adame: