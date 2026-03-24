Gabo Cuevas estalla contra Natalia Alcocer; expone pruebas de que ¿mentía sobre su relación? Destapa polémica FOTO

Gabo Cuevas rompió el silencio y arremetió con todo contra Natalia Alcocer, luego de un live que, según él, cruzó todos los límites. Lo que parecía un pleito privado terminó convertido en una guerra pública, llena de acusaciones graves, reclamos personales y advertencias de que salen pruebas que podrían cambiarlo todo.

El comunicador dejó claro que ya no piensa callar y que responderá “con verdad”, asegurando que la imagen pública de Natalia Alcocer no coincide con lo que él conoce tras bastidores. La tensión estalló y promete seguir dando de qué hablar.

Mira: Excolaboradora de Venga la alegría es presentada como nueva integrante de Hoy: “Los sueños se cumplen”

¿Por qué Gabo Cuevas explotó contra Natalia Alcocer?

De acuerdo con el propio periodista Gabo Cuevas, todo se detonó tras un mensaje y un live realizado por Natalia Alcocer, en el que, según él, fue llamado “demonio” y acusado de traicionar una amistad. Gabo aseguró que ese momento fue el punto de quiebre.

“Ayer llegaste a mi límite… hoy te voy a responder como el demonio que dices que soy”, lanzó sin rodeos, dejando claro que se cansó de guardar silencio por respeto a una relación que consideraba cercana.

Cuevas explicó que durante mucho tiempo prefirió no exhibir situaciones privadas, pero afirmó que Natalia habría manipulado la narrativa pública y victimizado su imagen, obligándolo a defenderse. Asegura que intentó dialogar en privado, pero al no obtener respuesta y verse expuesto en redes, decidió hablar abiertamente y con pruebas.

Mira: ¿La ‘nueva conquista’ de Marlon Colmenarez rompió el matrimonio de Natalia Alcocer? Esto aseguran

¿Qué dijo Natalia Alcocer en su live y en el mensaje que le mandó a Gabo Cuevas?

En ese live, Natalia Alcocer habría advertido a su audiencia que tuvieran cuidado con dejar entrar a personas como Gabo Cuevas a sus vidas, insinuando que él utilizó información personal para beneficiarse. Para Cuevas, ese señalamiento público fue una humillación innecesaria y una distorsión de los hechos.

Pero el golpe más fuerte, según contó, fue el mensaje privado que Natalia le envió horas antes, en el que le dejó claro que ya no quería ningún tipo de vínculo con él.

“Tú y yo no somos amigos. Mis hijas no son tus sobrinas. Mi mamá no es tu madre. No hables más de mí ni de mi familia”, habría escrito Natalia Alcocer en un mensaje que Gabo describió como violento, agresivo y humillante.

Cuevas explicó que el tono del mensaje privado fue completamente distinto al discurso que Natalia manejó públicamente, lo que para él evidenciaría una doble cara. Mientras en privado lo confrontaba y descalificaba, en el live se victimó y construyó una narrativa distinta frente al público.

“El mensaje que me mandaste por WhatsApp no tiene nada que ver con el mensaje que leíste ante la cámara”, reclamó.

Aquí el supuesto mensaje completo de Natalia Alcocer a Gabo:

¿Cuáles son las pruebas que dice tener Gabo Cuevas contra Natalia Alcocer?

Durante su respuesta, Gabo Cuevas aseguró tener pruebas contundentes respaldadas legalmente para sostener cada una de sus acusaciones. Aunque aclaró que no mostrará todo por respeto a procesos legales y por la gravedad del material, fue enfático al decir que nada es inventado.

“Todo lo que dices está respaldado: audios, fotos, mensajes, conversaciones… todo está guardado”, declaró.

Según Cuevas, dentro de estas pruebas existirían:



Conversaciones privadas donde Natalia le compartía información sobre su vida personal y relaciones.

Mensajes en los que le pedía que utilizara su plataforma para atacar o exhibir a terceros.

Imágenes y audios que, asegura, contradicen el discurso público que Natalia mantiene sobre ciertos episodios de su vida.

Evidencia de que él fue utilizado como confidente y, posteriormente, como herramienta mediática.

Incluso, el mismo exintegrante de Venga la alegría compartió una polémica fotografía que presuntamente le había enviado Natalia en la que expondría que supuestamente habría sido agredida en su relación con el padre de su hija más joven. Sin embargo, ella se mostraba como una mujer con una relación “ejemplar”.

“Un día me habla llorando porque Michael, supuestamente, la habría agredido físicamente. Esa historia no se las contó, publicó, porque no le convenía... Ella tenía en su casa a un hombre que, según Natalia, también la golpeaba. Vamos a poner la prueba número uno, que es la foto donde ella tiene el golpe en la cara, foto que tú me mandaste”. Gabo Cuevas

“En esas fotos, tú me mostrabas una historia de violencia que tú estabas viviendo en casa, mientras estabas en los tribunales y ante los medios de comunicación coronándote como una mujer ejemplar, diciendo que hay que alzar la voz”, agregó.

El periodista reiteró que no teme a una demanda, ya que todo el contenido estaría almacenado y respaldado en distintos dispositivos. Incluso afirmó que muchas cosas no las ha dicho por ética, no por falta de pruebas.

“No me voy a quedar callado más, pero tampoco voy a caer en mentiras”, subrayó.

Mira: Natalia Alcocer es acusada por Elizabeth Valdez de plagiar su proyecto infantil ‘Lupiliz': “Me están copiando”

¿Habrá demanda legal entre Gabo Cuevas y Natalia Alcocer? Posibles consecuencias y nuevas revelaciones

Tras este intercambio, la pregunta es inevitable: ¿habrá acciones legales o nuevas revelaciones? Todo indica que sí. Gabo Cuevas dejó abierta la puerta a seguir hablando del tema si Natalia Alcocer continúa mencionándolo públicamente.

Aunque aclaró que ya no desea ningún tipo de relación personal con ella, también fue claro en que no permitirá que se manche su nombre ni su trabajo como periodista.

“Yo no empecé este juego, pero tampoco voy a permitir que me usen de trapeador”, sentenció.

Hasta el momento, Natalia Alcocer no ha emitido una respuesta directa a este mensaje específico, pero el tema ya generó divisiones en redes sociales, donde seguidores de ambos lados exigen pruebas o explicaciones.