Exparticipante de ‘Acapulco Shore’ habría tocado de forma indebida a un perro, revelan: “Lo animaban”

En su momento, ‘Acapulco Shore’ fue uno de los realities más exitosos de México. Este show hizo que muchos participantes se hicieran conocidos y actualmente trabajan en el medio artístico, ya sea como actor o conductor. Algunos ejemplos son: Manelyk González, Karime Pindter y Luis ‘Potro’ Caballero.

No obstante, también ha tenido sus polémicas. Recientemente, se destapó que un exintegrante, presuntamente, habría tocado indebidamente a un animal durante su estancia en el show, ¿de quién se trata? Esto es lo que se sabe.

Acapulco Shore / Redes sociales

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¿Qué es ‘Acapulco Shore’ y dónde verlo?

‘Acapulco Shore’ es un reality show que reúne a un grupo de jóvenes para que convivan y vayan de fiesta durante un cierto periodo de tiempo. Se estrenó en 2014 y tuvo un total de 11 temporadas, culminando en 2023. Está basado en ‘Jersey Shore’ y ‘Geordie Shore’.

Aunque normalmente se intentaba que fueran los mismos de la primera edición, algunos se salían con el paso del tiempo. No obstante, entre aquellos que duraron mayor tiempo fueron:

Karime Pindter

Luis ‘Potro’ Caballero

Jawy Méndez

Manelyk González

Eduardo Miranda ‘el Chile’

Tadeo Fernández

Fernando Lozada

Los capítulos están disponibles en la aplicación de pago ‘Paramount Plus’. También se transmiten mediante la app de ‘Pluto TV’.

Acapulco Shore / Redes sociales

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Esto se sabe sobre el exintegrante de ‘Acapulco Shore’ que supuestamente tocó indebidamente a un perro

En una emisión reciente de su pódcast en YouTube, el periodista Gabo Cuevas habló sobre el estreno de ‘Mazatlán Shore’. Al ser un spin-off de ‘Acapulco Shore’, recordó que, en su momento, le comentaron que, presuntamente, a los participantes de este último les daban sustancias ilícitas para que pudieran aguantar las largas horas de grabación.

Y es que el productor de Cuevas, aparentemente, trabajó en algunas temporadas del show y comentó que las filmaciones eran de tres semanas y, al menos, sí podía constatar que les daban alcohol en exceso.

Según Gabo, un exparticipante le narró que, supuestamente, vio cómo otro exconcursante tocaba de forma indebida las partes reproductivas de un perro durante una de las ediciones. Presuntamente, esta persona estaba bajo los efectos de las sustancias ilícitas y muchos de los que habrían presenciado esto lo animaron a continuar. La producción tuvo que censurar esto.

“A mí me contó un amigo que estuvo en Acapulco Shore que sí les daban magia. Dicen por ahí que también, evidentemente en la edición, ocultaban cosas fuertes, por ejemplo, un participante, después de consumir magia, m@—-...stu… a un perro. Una amiga mía le dejó de hablar porque esta persona cuida mucho a los animalitos y le pareció súper grave y delicado”. Gabo Cuevas

Presuntamente, la producción no habría hecho nada al ver esta situación, ya que les había parecido “algo gracioso”. Cuevas también señaló: “De hecho, fueron dos personas. Uno le decía: ‘Sí, hazlo’ y el otro (lo hizo) O sea, un perrito”, expresó.

Gabo no quiso dar el nombre de la persona que, presuntamente, hizo esto. No obstante, detalló que, supuestamente, los participantes podían pedir “”magia” a la producción sin problema, pues se esperaba que sus comportamientos bajo los influjos del alcohol y sustancias generaran más polémica.

¿’Acapulco Shore’ le daba sustancias a sus participantes?

Hasta el momento, no hay testimonios que confirmen que realmente les daban alguna sustancia más allá del alcohol. Sin embargo, varios exparticipantes sí llegaron a mencionar que trabajar en ‘Acapulco Shore’ era muy difícil.

Hace algunos años, Mane contó que las jornadas de grabación eran muy largas y casi no podían dormir. Admitió que esto afectó mucho su salud mental, ya que básicamente debía estar borracha todo el tiempo.

“Llega un punto en el que ya no eres tú o estás demasiado alterada y demasiado cansada. Entonces, ya de repente, si no estás cansada, estás borracha. Estás cansada en el antro, ¿qué haces? pues te empedas”, expresó.

Aunque agradece la fama que le dio el reality, reconoció que no es algo que repetiría: “Todo el mundo dice ‘wow, qué padre’, no, no está padre y es muy agotador”, manifestó.

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