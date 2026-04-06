Famosa actriz denuncia amenazas de exparticipante de Acapulco shore, ¡vive con miedo! “Se me irá a las greñas”

La influencer Frida Urbina asegura vivir con temor después de haber sido víctima de agresiones y amenazas a través de medios digitales, por parte de su compañera de trabajo, Isa Castro, exintegrante de Acapulco shore. De acuerdo con su testimonio, recibió mensajes como: “El día que yo te tenga enfrente, te rompo a verg4zos. Eres una cucaracha, eres naquita, tanto dinero tienes… arréglate esa panza. Conmigo no te metas, porque te metes conmigo y te metes con el put0 diablo. Más te vale que ni contestes, ¿eh?”.

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Frida Urbina e Isa Castro / Cortesía de la actriz y redes sociales

¿Qué dijo Frida Urbina sobre las presuntas amenazas de Isa Castro, exparticipante de AcaShore?

La también actriz, Frida Urbina, temerosa, asegura: “Me da miedo, porque es una persona con la que trabajo (en el canal Pietro TV). Isa tiene información mía que he puesto en los chats laborales donde ambas estamos. A veces llego en mi carro y lo estaciono cerca de ahí. O en ocasiones aviso por las calles en las que voy. Tengo miedo por las amenazas que me hizo”.

Frida comenta que Castro la insultó en estado inconveniente: “Les puedo asegurar o creer que, al momento de recibir esos mensajes con insultos, ella estaba alcoholizada”.

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Frida Urbina / Redes sociales

¿Por qué Isa Castro tiene problemas con la actriz Frida Urbina?

La actriz argumenta que Isa Castro tuvo comportamientos agresivos en su contra, debido a la violencia que presencia todos los días. Recordemos que el 30 de agosto de 2024, Isa preocupó a sus fans por hacer públicos unos videos, donde mostró su cuerpo con lesiones ocasionadas por su pareja, Eduardo Majul, con quien continúa actualmente.

Frida Urbina “Realmente no sé de qué sea capaz. Cuando una persona vive en la violencia, la normaliza. Con tal de no romperse, dice: ‘Me cacheteó, pero me quiere’. Ella tiene muy normalizadas esas conductas tan violentas. Podría llegar y darme un golpe. Para ella es normal, porque lo vive todos los días. Casi siempre los patrones los repetimos. Una persona que está ahogada en alcohol no se puede controlar”.

A pesar de apoyar a la exintegrante de Acapulco shore, no quiere estar relacionada con ella. “Cuánto amor te falta para no defenderte o salir corriendo de un lugar donde te están hiriendo. Tengo empatía por ella, por lo que vive. Sé que es una mujer violentada, deseo que ella salga de ese tormento pronto”.

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Isa Castro rompe el silencio y acusa a su exnovio de violencia extrema.

¿Frida Urbina ya procedió legalmente en contra de Isa Castro por las presuntas amenazas?

Aunque no se han hecho realidad las amenazas, Frida ya actuó legalmente y pedirá una orden de restricción en contra de Isa Castro. “Es una persona enferma. Estoy trabajando con una abogada, para que no se acerque a mí. Antes de que ella quiera hablar conmigo, primero deberá arreglar 300 mil cosas de su vida. Quiero tener la certeza de que no me dañará o se me irá a las greñas”.

Todo este pleito comenzó por la participación de Frida Urbina en La venganza de los ex VIP 2026, donde recibió críticas por parte de una de sus compañeras del mismo reality, Ignacia Michelson: “Frida no me caía tan bien. Lloraba por Abel (Robles). Me caga la gente mustia que se hace pendeja”, dijo.

Después le siguió la exAcaShore Isa Castro: “Con todo respeto, Nacha no es mentirosa y, si tan ser de luz eres… díselo a ella personalmente y se acabó el problema”. Sin embargo, los insultos aumentaron luego de que la modelo insultó a los fans de Urbina.

“Hizo un comentario pasivo-agresivo y me tachó de mentirosa. Incluso me llamó ‘ser de luz’ con el fin de molestar. Todo por mi forma de ser. Me enfureció muchísimo que se haya metido con mis seguidores. Los insultó llamándolos ‘proletarios’ y ‘nacos’. Se metió con mi peso, con mi matrimonio, mis genes y muchas cosas más”.

Frida, molesta al ver que sus fanáticos habían sido atacados por Isa, los defendió, sin saber que las cosas se pondrían peor. “Le dije: ‘Isa, ¿qué beneficios gozas para minimizar a la gente?’. Ese comentario despertó su enojo y comenzó a atacarme”.

Finalmente, para Urbina el show de las pantallas no debería sobrepasar la realidad: “Cuando estás en un reality se entiende que haya peleas. Hay producción y gente de seguridad. Ellos te encienden y te apagan a su conveniencia. Eso es rating. Solo que aquí estamos en la vida real. Si ella me llega a pegar, no llegará la seguridad a separarnos”.

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Pleito entre Frida Urbina e Isa Castro / Cortesía de la actriz, redes sociales

¿Cómo comenzó el pleito entre Frida Urbina y la ex Acashore, Isa Castro?

Pleito entre Frida Urbina e Isa Castro:



El pleito inició en La venganza de los ex VIP 2026, cuando Ignacia Michelson atacó a Frida.

Isa se sumó a la discusión: “Nacha no es mentirosa y, si tan ser de luz eres, díselo a ella personalmente”.

Isa atacó a los fans de Frida a través de unos audios y arremetió contra su exmatrimonio.

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Pleito de Frida Urbina e Isa Castro / Cortesía de la actriz y Redes sociales

¿Qué fue lo que pasó entre Isa Castro y su expareja, Eduardo Majul? Estos fueron los episodios de violencia

Esto es lo que ha vivido Isa Castro con su expareja:



El 30 de agosto de 2024, Isa preocupó a sus fans al hacer públicos unos videos, donde mostró su cuerpo con lesiones ocasionadas por su pareja, Eduardo Majul.

En julio de 2025, Isa comentó: “Él tiene un problema con el alcohol y las drogas. Me estampó contra la pared, me agarró de los pelos y me pellizcó una bubi”.

El 19 de enero de 2025, platicamos con ella, e intentó justificar a su supuesto agresor: “No estoy amenazada… Mi wey no es machista”.

Hace 1 mes, volvió a publicar otra supuesta golpiza de Eduardo Majul.

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