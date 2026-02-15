Exintegrante de ‘Acapulco shore’ en reality de La venganza de los ex ¡y no se ha divorciado! ¿Fernando Lozada?

Paramount+ y MTV apostaron otra vez por el drama. La quinta temporada de La venganza de los ex VIP arrancó con doble episodio y, como era de esperarse, las redes sociales explotaron desde el primer capítulo. Viejos conflictos, cuentas pendientes y una bomba personal colocaron al reality en conversación digital casi inmediata.

El formato, heredero natural del fenómeno Acapulco Shore, volvió a reunir a figuras que ya conocen perfectamente la receta: fiesta, tensión emocional y revelaciones incómodas. Pero esta vez, más allá de los romances o las rivalidades clásicas, lo que captó la atención fue la situación sentimental de uno de sus participantes más comentados.

¿Quién es el exintegrante de Acapulco Shore que desató la polémica en La venganza de los Ex VIP 5?

Desde su entrada a la villa, Abel Robles se convirtió en foco de conversación. El exintegrante de Acapulco Shore llegó proyectando seguridad, pero rápidamente quedó envuelto en un intercambio incómodo con Robbie Mora. Lo que parecía un simple reencuentro entre veteranos del universo Shore terminó detonando dudas sobre su vida personal.

Durante el episodio, surgió una frase que no pasó desapercibida: mientras Abel se presentó como divorciado, Robbie insinuó que la historia no estaría completamente cerrada. El comentario, aunque breve, bastó para activar especulaciones entre los seguidores del programa.

¿Qué pasó entre Abel Robles y Frida Urbina?

Abel Robles y Frida Urbina se conocieron dentro del mundo de los realities, cuando él ya era figura de Acapulco Shore y ella ganaba presencia tras participar en Survivor México 2025. Su relación creció rápido y se volvió muy visible en redes, donde ambos compartían viajes y momentos cotidianos que proyectaban una pareja estable y mediática

El 30 de julio de 2024, Abel y Frida se casaron en una ceremonia íntima en Sonora, México, consolidando lo que parecía un matrimonio sólido. Sin embargo, todo se fracturó cuando Frida entró a Survivor y Abel viajó a Tailandia, un viaje pagado por ella, donde, según primas y amigas de Frida, él habría pasado gran parte del tiempo con otra mujer. Frida confirmó haber encontrado fotos y videos comprometedores en el celular de Abel, lo que detonó una fuerte discusión y el inicio de su ruptura.

Tras el escándalo, Frida hizo un en vivo donde expresó su tristeza y enojo, afirmando que no quería quedar como inestable, mientras que Abel respondió con un video llorando en el que negó todo, diciendo que no existían pruebas y que ella necesitaba atención urgente. Horas después, borró su comunicado y publicó otro ofreciendo disculpas y dando por cerrado el tema, lo que solo generó más controversia entre sus seguidores.

Finalmente, ambos anunciaron su separación en redes, pero borraron los comunicados rápidamente, lo que alimentó aún más la especulación. Aunque no se conoce públicamente la fecha exacta del divorcio legal, la relación terminó marcada por la infidelidad, la exposición digital y declaraciones contradictorias que sellaron su ruptura definitiva

¿Quién es Frida Urbina?

Frida Urbina, originaria del norte de México, se ha convertido en una de las influencers jóvenes más comentadas gracias a su autenticidad frente a la cámara y su facilidad para conectar con audiencias digitales. Su participación en Survivor México 2025 le dio un fuerte impulso mediático, proyectándola como una mujer resiliente, estratégica y emocionalmente transparente, características que la llevaron a ganarse la simpatía del público.

Antes de saltar al mundo del reality, Frida ya había aparecido en producciones populares como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, lo que reforzó su presencia en la televisión nacional. Hoy mantiene una comunidad fiel en TikTok e Instagram, donde comparte rutinas de belleza, reflexiones personales y colaboraciones con marcas, consolidándose como una creadora de contenido versátil y cercana.

¿Quién es Abel Robles?

En contraste, Abel Robles posee una trayectoria más polémica y llena de altibajos. Saltó a la fama en Acapulco Shore, donde se posicionó como una figura explosiva, carismática y protagonista constante de escándalos y excesos, sello distintivo del programa. Tras su paso por el reality, incursionó en el modelaje, el fitness y los negocios digitales, manteniendo una presencia constante en redes sociales y en el universo del entretenimiento.

Aunque su vida pública ha estado marcada por controversias, su relación con Frida Urbina parecía haberle dado estabilidad… al menos hacia afuera. Su imagen se suavizó mientras compartían viajes, proyectos y una aparente vida matrimonial sólida que sus seguidores celebraban. Eso, claro, hasta que el escándalo lo volvió a colocar en el ojo del huracán.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La venganza de los Ex VIP 2026?

La quinta temporada mezcla rostros polémicos del universo Shore con creadores virales. Entre los nombres que regresan y/o encienden la villa están:

