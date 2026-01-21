Exparticipante de Acapulco Shore y Exatlón toma drástica decisión tras la muerte de su bebé

Fer Moreno, Exparticipante de “Acapulco shore” compartió hace unas semanas una trágica noticia: La muerte de su bebé de dos meses en Navidad.

La exparticipante de “Acapulco shore” dio a conocer esta noticia el pasado 3 de enero con una publicación en Instagram: “Con un corazón lleno de dolor y gratitud quiero compartir una noticia muy difícil. Mi angelito Atlas nos dejó la mañana del 25 de diciembre”, escribió la influencer.

La influencer reapareció en redes sociales apenas unas semanas después de que confirmara el sensible fallecimiento de su hijo.

Fer Moreno, ex de ‘Acapulco Shore’, revelaba sus temores antes del nacimiento de su bebé. / Redes sociales

¿De qué murió el bebé de Fer Moreno, ex Acapulco shore?

Fer Moreno, decidió no revelar las causas de la muerte de su bebé y su mensaje solo de enfocó en dar a conocer la noticia con sus seguidores. Hasta hace unas semanas, la creadora de contenido había compartido su ilusión por la llegada de su bebé.

Además, Fer pidió empatía y comprensión por parte del público. “Les pedimos respeto en este momento tan difícil”, expresó. Al mismo tiempo, agradeció las innumerables muestras de cariño, mensajes y oraciones recibidas, asegurando que el apoyo de sus seguidores han sido de gran ayuda en estos días.

Tras hacer pública la noticia, Fer Moreno compartió una serie de fotografías y videos que conmovieron profundamente a sus seguidores. En uno de los clips más significativos se le observa frente al mar, realizando un adiós simbólico a su hijo. Las imágenes incluyen momentos íntimos vividos durante las primeras semanas de vida del pequeño.

Fer Moreno, exintegrante de Acapulco Shore, anuncia muerte de su bebé / IG: fershymp y canva

¿Qué decisión tomó Fer Moreno, exintegrante de Acapulco Shore, tras la muerte de su bebé?

Fer Moreno, exintegrante de “Acapulco shore”, reapareció en redes sociales luego de confirmar la muerte de su bebé Atlas, quien falleció con apenas dos meses de nacido. A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió que decidió tapar un tatuaje.

Moreno publicó una imagen en la que mostró el resultado final de un tatuaje que cubre gran parte de su cuello, en el que ahora lleva grabado el nombre de su hijo. La joven explicó que decidió cubrir el tatuaje que anteriormente tenía en esa zona, con la palabra “tóxica” como una forma de cerrar un ciclo y honrar la memoria de su bebé, quien perdió la vida en diciembre pasado.

“Por fin sanó mi nuevo collar favorito... tapé el tatuaje de ‘tóxica’ porque es algo que ya no me representa y lo hice con el nombre de mi hijo”, escribió sobre la imagen en la que muestra el tatuaje con el nombre de Atlas, un símbolo que, aseguró, la acompañará para siempre pese a su ausencia física.

Fer Moreno se tatúa el nombre de su bebé y decide cubrir antiguo tatuaje que ya no la representa. / Redes sociales

¿Quién es Fer Moreno, exintegrante de Acapulco Shore, que anunció la muerte de su hijo?

Fer Moreno

Es influencer, modelo y creadora de contenido, conocida por su participación en la sexta temporada del reality show “Acapulco shore” en 2019.

Además de su paso por MTV, Fer ha participado en otros realities como” La Isla” y “Exatlón”, consolidando su presencia mediática y ampliando su reconocimiento en el mundo del entretenimiento.



