Fer Moreno, tras la muerte del bebé de la exacashore, señalan tenía estremecedor presentimiento en su embarazo

Fer Moreno, conocida por su participación en realities como Acapulco Shore, La Isla y Exatlón, compartió hace unos días la devastadora noticia de la muerte de su bebé recién nacido. La noticia fue compartida el pasado 3 de enero, aunque su pequeño murió en plena Navidad.

“Con un corazón lleno de dolor y gratitud quiero compartir una noticia muy difícil. Mi angelito Atlas nos dejó la mañana del 25 de diciembre”, escribió la influencer este sábado 3 de enero.

En su mensaje, Fer Moreno aseguró que, aunque la vida de su pequeño fue breve, cada instante estuvo lleno de significado. Agradeció cada sonrisa, cada gesto y cada momento que pudo compartir con él, subrayando que el amor que los unía trasciende el tiempo.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales y rápidamente amigos y seguidores inundaron de comentarios y mensajes de apoyo hacia la creadora de contenido.

¿De qué murió el bebé de Fer Moreno, ex Acapulco shore?

Fer Moreno, decidió no revelar las causas de la muerte muerte de su bebé y su mensaje solo de enfocó en dar a conocer la noticia con sus seguidores. Hasta hace unas semanas, la creadora de contenido había compartido su ilusión por la llegada de su bebé.

Además, Fer pidió empatía y comprensión por parte del público. “ Les pedimos respeto en este momento tan difícil ”, expresó. Al mismo tiempo, agradeció las innumerables muestras de cariño, mensajes y oraciones recibidas, asegurando que el apoyo de sus seguidores han sido de gran ayuda en estos días.

Tras hacer pública la noticia, Fer Moreno compartió una serie de fotografías y videos que conmovieron profundamente a sus seguidores. En uno de los clips más significativos se le observa frente al mar, realizando un adiós simbólico a su hijo. Las imágenes incluyen momentos íntimos vividos durante las primeras semanas de vida del pequeño.

¿Fer Moreno tenía un mal presentimiento sobre su bebé en pleno embarazo?

En redes sociales se viralizó un video en el que Gabo Cuevas aseguró que Fer Moreno tenía miedo de que algo le sucediera a su bebé, por lo que prefería mantener en secreto la noticia de su embarazo. Aunque no se trataba exactamente de un presentimiento, sus declaraciones cobraron relevancia tras confirmarse la muerte del pequeño.

Cuevas relató en su programa de YouTube cómo reaccionó la influencer al enterarse de que él había dado a conocer su embarazo.

“Ella me decía: ‘hay muchas personas que me han querido hacer daño en los últimos meses y es una noticia que yo no quiero que nadie sepa, porque tengo miedo a que algo pase’”, contó el periodista en relación a los temores que Fer Moreno confesó tener durante la gestación de su bebé.

Aunque Fer nunca ha explicado públicamente si ese miedo estaba relacionado con riesgos de salud u otras preocupaciones, estas palabras ahora adquieren una dimensión más dolorosa tras el fallecimiento de su pequeño.

¿Quién es Fer Moreno, exintegrante de Acapulco Shore, que anunció la muerte de su hijo?

Es influencer, modelo y creadora de contenido, conocida por su participación en la sexta temporada del reality show “Acapulco shore” en 2019.



Además de su paso por MTV, Fer ha participado en otros realities como” La Isla” y “Exatlón”, consolidando su presencia mediática y ampliando su reconocimiento en el mundo del entretenimiento.

