Colaborador de Venga la alegría escapó de la policía para presentarse en el matutino; aseguran

El mundo de los realities y la conducción han quedado sorprendidos, luego de revelarse que un exintegrante de Acapulco shore y colaborador de Venga la alegría presuntamente se “escapó” de la policía tras un zafarrancho que protagonizó cerca de su casa. Tras lo ocurrido, el también influencer acudió a su cita en TV Azteca para cumplir con su invitación. ¿Quién es?

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¿Qué exintegrante de Acapulco shore y colaborador de Venga la alegría iba a ser detenido?

Se trata de Fernando Lozada, conductor y modelo, quien presuntamente estuvo cerca de ser detenido por la policía para posteriormente aparecer, apenas horas después, como invitado en el programa matutino Venga la Alegría.

La información fue reportada por Maxine Woodside, quien relató los hechos en uno de sus recientes programas. Aunque aún existen muchas interrogantes sobre lo ocurrido, el incidente ha desatado controversia.

¿Fue liberado?

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Fernando Lozada en Venga la alegría / FB: Venga La Alegría

¿Por qué el influencer Fernando Lozada iba a ser detenido?

De acuerdo con lo expuesto por Maxine Woodside, Fernando Lozada presuntamente habría protagonizado un altercado con elementos de seguridad en una propiedad ubicada en Cuernavaca. Aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre las razones que motivaron la intervención policial, el hecho derivó en un “zafarrancho”, término que sugiere un enfrentamiento o situación caótica:

Hoy en la mañana lo fueron a aprehender, llegó la policía y se lo iban a llevar preso. No nos contaron por qué, pero trae algún chisme, algún lío, algún rollo. Maxine Woodside

Según el reporte, el conductor de Al extremo fin de semana estaba a punto de ser detenido por las autoridades y hasta su pareja estuvo en el presunto argüende:

“ Se hizo un lío, salió la novia, insultó a los policías, sacó una cubeta con agua. Total, defendió al novio a capa y espada ”, dijo Woodside.

La periodista señaló que gracias a que la pareja se interpuso entre las autoridades y Lozada, evitaron que el modelo se fuera detenido. Horas más tarde, se presentó en Venga la alegría como invitado.

Todo ocurrió el 27 de marzo, y aunque han pasado casi cinco días, Fernando Lozada no ha hecho comentarios sobre dicha polémica y tampoco lo ha confirmado.

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🚔 “Se lo iban a llevar preso…”: Maxine Woodside (@maxwoodside) revela el tenso momento que vivió Fernando Lozada en Cuernavaca 💥👀 #TodoParaLaMujer pic.twitter.com/3wAmGNVYVj — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 27, 2026

¿Quién es Fernando Lozada y en qué programas ha participado?

Fernando Lozada es un conductor, modelo e influencer mexicano que ganó popularidad tras su participación en Acapulco shore, uno de los reality shows más famosos en México.

Lozada comenzó compartiendo vídeos de estilo de vida fitness y su disciplina física. Sin embargo, tras participar en varias temporadas del reality de MTV, su presencia en medios aumentó.

Fue así como se integró a Exatlón Estados Unidos y más adelante lo llevó a incorporarse a TV Azteca, donde actualmente funge como conductor del programa Al extremo fin de semana.

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