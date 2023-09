Fernando Lozada se lanza contra famosa participante de Exatlón: “Es una mustia”

Fernando Lozada compartió competencia con Macky González en el reality de Telemundo, Los 50.

Fernando Lozada se coronó como segundo lugar del reality de Telemundo, Los 50. En esta competencia tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades dentro de la arena de León.

Sin embargo, las enemistades no se hicieron esperar y una de las personalidades con quien tuvo menos afinidad fue con Macky González.

La exparticipante de Exatlón creó una estrategia en la cual llegó a la semana final. No obstante, muchos de sus compañeros se quejaron de su personalidad dentro y fuera del concurso.

Macky fue parte del top 10 de Los 50. / Instagram: @fernandolozu / X

Lo anterior derivó que el exshore la considerara como una persona “mustia”.

“Macky es una mustia. A mí no me gusta atacar a las personas. Yo se lo dije a ella de frente, le dije: ‘Tu manera de hablar y tu manera de expresarte no van con tus acciones’”, dijo Losa en entrevista para GINALOGIA.

Agregó: “Me está tirando tanta calabaza ella y se hace la santita y todo, que digo: ‘No es cierto. No le compren esa máscara’. (…) Macky ya está haciendo cosas que no van”.

Ellos son los 50 participantes del reality. / YT: Los 50 / Instagram: @los50oficiall

Además, Fernando Lozada recordó la polémica que protagonizaron Nicola Porcella y Macky, en plena competencia en Guerreros, reality de Televisa.

La deportista acusó al actor peruano de haberla golpeado, luego de una fuerte discusión. Esta situación derivó en que Porcella perdiera varias oportunidades en el medio.

Así lo dijo Fernando Lozada:

“Hizo lo de Nicola. Le hizo un escándalo. Le tiró proyectos. Lo metió en problemas, cuando él no hizo nada. Cuando me refiero a que me da miedo ella, es por lo que es capaz de hacer, al ser una niña caprichosa (…) Ella es capaz de cualquier cosa por destruir a alguien que no le cae bien”, recordó.

Al momento, Macky González no ha reaccionado a las fuertes declaraciones de su excompañero en Los 50.