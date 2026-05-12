Fue una querida conductora del programa Hoy; ahora sorprende y se une a Venga la alegría: ¿Traición? VIDEO

El público del programa matutino ‘Hoy’ se sorprendió luego de haber visto a una famosa e inolvidable conductora ser parte de ‘Venga la alegría’. En el programa de televisión de TV Azteca tuvo una destacada participación, pero, ¿de quién se trata? ¿Ya es nueva conductora de Venga la alegría? Acá te dejamos todos los detalles.

Venga la alegría recibe con las puertas abiertas a una exconductora de ‘Hoy’. / Foto: Especial.

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¿Quién es la conductora de ‘Hoy’ que ahora tuvo una participación en ‘Venga la alegría’?

Se trata de Laura Flores, quien es recordada por su destacada conducción en el programa matutino ‘Hoy’ en diferentes etapas. Incluso, formó parte del elenco principal.

Su salida fue en el año 2009, pero Flores ha sido invitada especial en distintas ocasiones en el programa matutino, donde es recibida con buena actitud por parte de los conductores.

Ahora saltó no solo a otro programa de chismes, sino a otra televisora. La famosa sorprendió a muchos con su aparición en ‘Venga la alegría’. ¿A qué fue? ¿Se unirá a la barra de conductores?

Laura Flores fue invitada especial en ‘Venga la alegría’. / Instagram: @laurafloresmx

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¿Laura Flores se integrará como conductora a ‘Venga la alegría’?

Laura Flores solo estuvo como invitada especial en ‘Venga la alegría’; por lo tanto, no se integrará al programa, pero sí dejó ver que se la pasó muy a gusto.

Sergio Sepúlveda, Kristal Silva y ‘el Capi’ recibieron con las puertas abiertas a la exconductora de ‘Hoy’. Incluso, Flores bailó como parte de las actividades de ‘Venga la alegría’ en la sección ‘Gánale al Capi’.

Laura aprovechó el espacio que los conductores le dieron para promocionar su evento de ‘Amantes’, que estará el 22 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional.

La también actriz sacó los prohibidos y bailó con Kike Mayagoitia, quien se mostró emocionado por la participación de la exconductora de ‘Hoy’.

Al final, preguntaron a la audiencia quién bailaba mejor, si ‘el Capi’ o ella, por lo que con un 54% ganó el conductor de ‘Venga la alegría’ contra un 46% de Laura Flores.

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¿Quién es Laura Flores?

Laura Flores es una reconocida actriz, cantante y conductora mexicana con una larga trayectoria en la televisión. Comenzó su destacada carrera en 1977 dentro del grupo “Hermanos y amigos”, realizando giras internacionales por Europa y América.

Estuvo involucrada en varios proyectos para la televisión como:



El combate,

El alma no tiene color,

El derecho de nacer,

Piel de otoño,

En nombre del amor,

Laura Flores fue conductora en el programa ‘Hoy’ de 2001 a 2009, por lo que estuvo ocho años en el matutino al lado de otras personalidades que todavía siguen en el programa, tal como Galilea Montijo.

También ha actuado en varias obras de teatro como ‘Jesucristo Superstar’ y ‘Sugar’. De igual manera, ha estado en otros realitys como '¿Quién es la máscara?’ y ‘MasterChef Celebrity’.