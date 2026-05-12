Conductor de Hoy abandona el programa por esta complicada decisión: ¿De quién se trata?

Un conductor del programa ‘Hoy’ anunció de manera inesperada y sorpresiva que ya no estará en el programa de televisión y explicó las razones por las que abandonará este espacio.

La noticia dejó sorprendidos a sus compañeros del programa, pues lo dio a conocer ¡en plena transmisión en vivo! ¿Quién es el conductor que abandonará ‘Hoy’?

Un conductor de ‘Hoy’ anunció que abandonará el programa de televisión. / Foto: Captura de pantalla.

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¿Quién es el conductor de ‘Hoy’ que abandonará el programa?

Se trata de Nicola Porcella, quien anunció de manera inesperada que abandonará el programa de ‘Hoy’, aunque dejó ver que era momentáneo.

El exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ explicó las razones por las que se tendrá que ausentar del programa de televisión.

Cabe destacar que Nicola se encuentra concursando en el reality de ‘Hoy soy el chef’, que forma parte del matutino.

Por lo tanto, Omar Fierro, quien es su compañero del concurso, se quedará sin la presencia del peruano, ¡pero ya hasta hay un reemplazo para Nicola Porcella! ¿Quién es?

Nicola Porcella abandona ‘Hoy’ y explica sus razones. / Foto: Redes sociales y Canva.

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¿Por qué Nicola Porchella abandonará ‘Hoy’?

Nicola Porcella compartió las razones con sus compañeros de ‘Hoy’ por las que se ausentará del programa matutino durante una semana.

Señaló que viajará a Perú, su país de origen, debido a un tema familiar, sin especificar qué tipo de asunto.

Con sospechas, Nicola no mencionó cuál será el reemplazo que tendrá su compañero Omar Fierro para ‘Hoy soy el chef’, que se encuentra en su cuarta semana de arranque. Afirmó que sí habrá alguien para sustituirlo provisionalmente.

“Esta semana que viene no voy a estar por un tema familiar, tengo que viajar a Perú, pero voy a tener un gran reemplazo”. Nicola Porcella.

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¿Quién es la pareja actual de Nicola Porcella?

A Nicola Porcella se le ha relacionado con diferentes mujeres del medio artístico. Actualmente, el peruano no tiene pareja.

Tras su participación por ‘La casa de los famosos México’, donde obtuvo el segundo lugar y Wendy Guevara ganó dicha edición, debido a su buena relación, se les comenzó a relacionar sentimentalmente a ambos.

Tanto Wendy como Nicola han declarado en repetidas ocasiones que solamente son amigos y se quieren mucho, aclarando que no hay una relación amorosa.

A Nicola también se le relacionó con Karime Pindter y Brianda Deyanara. En ambos casos, tanto ellas como el peruano han declarado ser solamente amigos.