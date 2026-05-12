Jessica Segura rompe en llanto en pleno programa y sufre las consecuencias, ¿se va del programa Hoy? | VIDEO

Jessica Segura vivió un momento de frustración en el programa Hoy soy el chef, donde es dupla de Mariana Botas, ambas integrantes del podcast ‘Envinadas’. Debido a la presión que implica ser parte de un reality de cocina, Segura se vio rebasada por el reto al no lograr concluirlo como deseaba, lo que generó emociones en el resto de las concursantes.

Jessica Segura recibe apoyo de sus compañeras en Hoy soy el chef. / Redes sociales

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¿Por qué Jessica Segura rompió en llanto en pleno programa Hoy?

Jessica Segura se volvió tendencia en las redes del programa Hoy luego de que se publicara el clip del momento que protagonizó con Mariana Botas.

En la publicación difundida por el matutino, se observa a la actriz intentando terminar un desafió mientras la presentadora cuenta los segundos finales, al ver que el tiempo se termina, Segura opta por resolver rápidamente, pero rompe en llanto.

Debido a que la competencia es de parejas, Segura se disculpó con Mariana Botas; sin embargo, la reacción de su compañera y el resto de las concursantes terminó por conmover al público.

Jessica Segura y Mariana Botas son una de las duplas favoritas de la competencia de cocina. / IG: @marianabotas

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¿Mariana Botas se enojó con Jessica Segura por no terminar el reto de Hoy soy el chef?

Al darse cuenta de que el reto casi no es completado, Jessica Segura no se explicaba lo que había pasado, sin embargo, Mariana Botas comenzó a tranquilizarla y le dijo: “No pasa nada”.

A las muestras de apoyo por parte de Botas se sumaron Galilea Montijo, Tania Rincón y otras participantes, quienes aseguraron que se trataba de uno de los retos más difíciles y no debía sentirse culpable por no completarlo.

Ante el cariño y apoyo de sus compañeras, Jessica Segura no pudo evitar comenzar a intercambiar risas, momento que fue aplaudido por la audiencia, pues pese a ser una competencia las concursantes se mostraron solidarias.

Mariana Botas y Jessica Segura viven tenso momento en Hoy soy el chef. / IG: @marianabotas

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¿Quiénes son los participantes que permanecen en Hoy soy el chef?

Lo ocurrido con Jessica Segura no afectará su estancia en la competencia de cocina. Será hasta el próximo viernes cuando se dé a conocer a la tercera pareja eliminada, pero antes, se sumarán todas las calificaciones, los votos del público y la decisión de ‘Los comensales de oro’ para definir a la dupla que deja el reality.

Por ahora, las personalidades que permanecen en dentro de Hoy soy el chef son:



Omar Fierro y Nicola Porcella

Mariana Botas y Jessica Segura

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Adri Leal y el Diablito

Jimena Longoria y Andrea Escalona

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez

Galilea Montijo y Claudia Troyo

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Así lo vivió Jessica Segura: