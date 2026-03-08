Jessica Segura recuerda tremendo pleito con conductor de Se vale por esta ofensa: “¿Qué te pasa, animal?”

La actriz Jessica Segura recordó uno de los episodios más complicados de su carrera televisiva durante su paso por el programa “Se vale”.

Lo que comenzó como una experiencia divertida terminó en una fractura de nariz en cinco partes, un esguince cervical y, además, un fuerte desencuentro con uno de sus compañeros, en un ambiente que —según ella— se salía de control.

Jessica Segura revela su intento pleito con un conductor en Se vale

Durante una charla, Jessica Segura habló sin filtros sobre la dinámica extrema que se vivía en “Se vale”, emisión que se caracterizaba por juegos físicos, castigos y retos que ponían a prueba la resistencia de los conductores.

La actriz relató que, además de la aparatosa caída que la dejó con secuelas por casi dos años, hubo otro momento de alta tensión cuando uno de sus compañeros cometió un descuido mientras ella participaba en el juego “Burro castigado”.

Según explicó, el conductor se levantó de manera imprudente mientras ella saltaba, lo que pudo provocar que volviera a caer de forma peligrosa.

“En ese programa sí me enojé una vez porque los compañeros eran bien manchados y la productora todavía les decía: ‘tírala’, ‘empújala’. Una vez me quité el micrófono y dije: ‘What the fuck’. O sea, sí era contra uno de mis compañeros. Yo estaba saltando y le dije: ‘¿Qué te pasa, animal? Tú por tus cinco minutos de cuadro me vas a matar’”, contó en “Miembros al aire”.

Jessica aseguró que, aunque en teoría el programa no buscaba ese nivel de rudeza, en la práctica sí se incentivaban acciones más arriesgadas para generar impacto en pantalla. “Ese día sí me quité el micro y lo aventé, fue un desastre”, confesó, aunque prefirió no revelar el nombre del conductor involucrado.

Mira: Jessica Segura llora por Mariana Botas y revela los crueles mensajes que recibió tras su eliminación, VIDEO

Jessica Segura y su experiencia grabando Teresa. / Foto: Redes sociales

¿Con qué conductor de Se vale se peleó Jessica Segura?

Jessica Segura nunca reveló la identidad del compañero con quien tuvo el enfrentamiento. La actriz fue clara al señalar que no quería señalar a nadie en particular, pero dejó entrever que la presión por “salir a cuadro” y llamar la atención podía llevar a algunos a tomar decisiones imprudentes.

El conductor Facundo incluso comentó en tono irónico que el concepto del programa parecía tratarse de “ver quién aguantaba más”, a lo que Jessica respondió que, aunque no era la intención oficial, así terminaba siendo en la práctica.

Mira: Jessica Segura levanta sospechas: ¿por fin será mamá? Ya inició el proceso y no lo oculta

¿Quiénes fueron los conductores del programa Se vale y de qué trataba?

El programa “Se vale”, transmitido a partir de 2007, era un show de concursos y retos físicos en el que conductores e invitados participaban en dinámicas de destreza, resistencia y humor.

Entre los conductores iniciales estuvieron Raúl Magaña, Cecilia Galliano, Tony Balardi y René Quiróz. Posteriormente se integraron figuras como Yuliana Peniche, Tania Riquenes, Amanda Rosa, Mariana Echeverría, Ilse Ikeda. etc.

Con el paso de los años, el programa se volvió famoso tanto por sus momentos divertidos como por las caídas y accidentes que marcaron a varios de sus participantes, incluida Jessica Segura, quien recordó aquella etapa como una experiencia intensa, pero aleccionadora.

Mira: Jessica Segura revela un secreto de su participación en Teresa que casi la deja fuera de la telenovela