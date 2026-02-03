Jessica Segura levanta sospechas: ¿por fin será mamá? Ya inició el proceso y no lo oculta

La maternidad no siempre llega fácil, y eso lo sabe bien Jessica Segura. La actriz y conductora ha hablado abiertamente de su deseo de tener un hijo, un anhelo que no es reciente, sino que lleva años ocupando un lugar central en su vida y en la de su esposo, Adrián Pous. Ahora, en uno de los momentos más emotivos de su historia personal, la también integrante de Envinadas confirmó que están haciendo la tarea.

Jessica Segura revela la venganza que marcó el fin de una traición amorosa. / Instagram

¿Jessica Segura está embarazada?

No, pero Jessica Segura no escondió la ilusión que la acompaña en esta etapa. Durante un encuentro con la prensa en la celebración de su cumpleaños, confesó cuál fue su mayor deseo al soplar las velas:

“Espero que este año finalmente se materialice y llegue a nuestras vidas, a completar nuestra familia”. Jessica Segura

La actriz detalló que el camino no ha sido improvisado. Ella y Adrián han trabajado tanto en lo emocional como en lo médico para lograr un embarazo asistido.

“Estamos trabajando un buen entre terapia psicológica, terapia con nuestros doctores para tener un embarazo asistido, haciendo de todo, constelaciones, echando buena vibra, manifestaciones, todo lo que se pueda”, explicó.

Jessica Segura / IG: @yuremrojas / @segura_jessica / @lacasafamososmx

¿Qué procedimiento de embarazo asistido eligió Jessica Segura con su esposo?

Sobre el procedimiento elegido, la integrante de Envinada Jessica Segura, fue clara al compartir que, por su edad y situación particular, optaron por un proceso en el que se utilizó su óvulo y el esperma de su esposo.

“En nuestro caso y por nuestra edad tomaron un ovulito mío y el esperma de Adrián y se hizo un embrión, se mandaron a estudiar y tenemos tres embriones sanos y esos son los que podríamos transferir. Estamos en estudios para que todo esté bien y cuando los doctores nos digan que podemos intentar, intentaremos”, reveló a los medios Jessica Segura.

YT / Instagram

¿Cómo ha cambiado Jessica Segura emocionalmente durante su proceso para ser madre?

Más allá de la parte médica, Jessica Segura ha sido honesta sobre el impacto emocional que ha vivido. Reconoce que al principio no comprendía del todo lo que implicaba este camino, pero el tiempo la transformó.

“Me siento mucho más preparada, mucho más fuerte y con más herramientas porque también al principio no entendía, y aunque uno no quiera, soy actora, tiendo a ser (dramática). Pasé por muchos procesos, dentro de ellos entender de qué va, que es lo que yo estoy viviendo”, compartió.

Para Jessica Segura y Adrián Pous, la demora no se ve como fracaso, sino como preparación. Ellos mismos han asumido que su primer hijo llegará en un momento donde ambos se sienten más sólidos como pareja y como personas.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Jessica Segura y Adrián Pous?

La relación entre Jessica Segura y Adrián Pous no nació de un flechazo inmediato, sino de un vínculo que se fue construyendo con el tiempo. Se conocieron en 2010, durante un viaje a Acapulco con amigos en común. En ese momento no hubo romance, pues la actriz estaba casada.

Años después, volvieron a coincidir, esta vez en un antro donde Adrián trabajaba. Entre conversaciones más profundas y varias visitas de ella al lugar, él finalmente la invitó a salir. Ahí empezó realmente su historia.

Con el paso del tiempo, la relación se fortaleció hasta convertirse en una de las más sólidas del medio. En 2019 participaron juntos en el reality Inseparables: amor al límite, donde llegaron a la final y mostraron su complicidad frente a las cámaras. Desde entonces, han compartido proyectos, metas y ahora, el deseo de convertirse en padres.

Cabe recordar que Jessica estuvo casada anteriormente con Mario Pazos, relación que terminó en 2016 tras una ruptura mediática. Esa etapa quedó atrás, dando paso a una nueva vida junto a Adrián, marcada por apoyo mutuo y planes a largo plazo.