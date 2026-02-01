Michelle Renaud y Matías Novoa dan la bienvenida a su segundo bebé con emotiva foto

Michelle Renaud y Matías Novoa, quienes se han consolidado como una de las parejas más queridas del medio artístico, sorprendieron a todos al dar a conocer el nacimiento de su segundo bebé en común. El encargado de dar el anuncio fue el actor, quien compartió su nueva paternidad a través de redes sociales.

Michelle Renaud y Matías Novia / Redes sociales

Lee: Michelle Renaud publica impactantes fotos de su embarazo y activa la “cuenta regresiva” con fuerte mensaje

¿Cómo fue que Matías Novoa anunció el nacimiento de su segundo hijo con Michelle Renaud?

Durante la mañana de este domingo 1 de febrero, Matías Novoa, mediante sus historias de Instagram, posteó una foto de la mano de su bebé en blanco y negro. Con la canción de ‘Fall in love with you’ de Montell Fish como fondo, el actor escribió:

“Vida” Matías Novoa

Si bien no dio muchos detalles sobre el nacimiento de su hijo, las felicitaciones en redes sociales no han parado. Los fans de la pareja no dudaron en desearles todo lo mejor y felicitarlos por la llegada de su nuevo hijo.

Hasta el momento, Michelle no ha dado actualizaciones acerca de su nuevo bebé. No obstante, días antes del parto se mostró muy emocionada. En su Instagram, compartió una foto en la que presumía su avanzado estado de embarazo con un lindo mensaje.

“Sorpresas que nos da la vida, mientras estamos en la dulce espera”, escribió. Dicho post se viralizó rápidamente y tanto amigos como seguidores le enviaron sus mejores deseos.

Michelle Renaud y Matías Novia / Redes sociales

Te recomendamos: Michelle Renaud presume embarazo avanzado y deja impactados a sus fans con esta confesión sobre su bebé

¿Cómo fue que Matías Novoa y Michelle Renaud anunciaron que estaban esperando a su segundo hijo?

Casi a mediados de 2025, ya se venía especulando que Michelle Renaud y Matías Novoa estaban esperando a su segundo hijo. Y es que los fans aseguraban que el físico de la actriz. No obstante, la pareja no quiso decir nada en ese momento.

No fue hasta septiembre que ambos lo confirmaron con una linda foto para redes sociales. La linda pareja subió una foto desde Londres, en la que Michelle presumía su pancita de embarazo.

“Londres con mucho. La familia sigue creciendo. TE AMO @michellerenaud”, expresó la celebridad chilena. En tanto que la mexicana manifestó: “Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá. Y con un hombre hermoso MÁS”.

La noticia fue bien recibida por sus seguidores, quienes estuvieron al pendiente de cualquier actualización que la pareja hiciera sobre el asunto.

¿Cómo fue la historia de amor entre Matías Novoa y Michelle Renaud?

Michelle Renaud y Matías Novoa se conocieron en los sets de grabación. Y es que ambos trabajaron juntos en algunos proyectos como ‘Doblemente embarazada 2’ y ‘La Herencia’. Desde ese entonces, ya se especulaba que eran parejas.

No fue hasta octubre de 2022 que lo confirmaron mediante una entrevista para una revista de circulación nacional. Al año siguiente, se casaron en una ceremonia íntima. Él tiene un hijo de una relación anterior.

En 2024, Michelle dio a conocer que estaba embarazada de Matías, siendo su primer hijo como pareja. La actriz se dijo muy contenta de que su familia creciera más. En ese momento, la pareja decidió mudarse a España.

Con el nacimiento de su segundo hijo en común, los actores han logrado consolidar una hermosa familia de cinco.

Mira: Famosas mexicanas que este 2025 debutaron como mamás: de Martha Higareda a Michelle Renaud y Dulce María