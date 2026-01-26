Michelle Renaud publica impactantes fotos de su embarazo y activa la “cuenta regresiva” con fuerte mensaje

Michelle Renaud compartió recientemente imágenes de su embarazo a poco tiempo de dar a luz, una publicación que llamó la atención de sus seguidores al mostrar esta etapa final antes del nacimiento. Las fotografías, difundidas a través de sus redes sociales oficiales.

Michelle Renaud comparte fotos de su embarazo y se acerca al nacimiento de su segundo hijo con Matías Novoa. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo anunció su embarazo Michelle Renaud con Matías Novoa?

Michelle Renaud anunció su embarazo en septiembre de 2025 de manera conjunta con su pareja Matías Novoa, a través de una publicación compartida en sus cuentas de Instagram. Los actores dieron a conocer la noticia mediante una serie de imágenes captadas durante un viaje familiar por Europa, en el que mostraron distintos momentos de su recorrido por Londres, ciudad que sirvió como escenario para el anuncio.

En las fotografías, Michelle Renaud aparece con un look cómodo en tonos grises mientras deja ver su embarazo en distintos puntos emblemáticos de la capital británica, como Notting Hill, estaciones del metro y las tradicionales cabinas telefónicas rojas. Matías Novoa acompañó el carrete con un mensaje que confirmó públicamente la noticia: “Londres. La familia sigue creciendo. Te amo, Michelle Renaud”.

Por su parte, Michelle Renaud también compartió un mensaje en sus historias de Instagram en el que expresó el significado personal de este momento. “Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá. Y con un hombre hermoso MÁS!”, escribió la actriz, un texto que fue interpretado por sus seguidores como una expresión de su vínculo con Matías Novoa y de la etapa que ambos iniciaron como familia.

Michelle Renaud comparte fotos íntimas de su embarazo. / Foto: Redes sociales

Michelle Renaud comparte fotos a poco tiempo de parir

Matías Novoa compartió recientemente en sus redes sociales una serie de fotografías en las que aparece Michelle Renaud durante la etapa final de su embarazo. Las imágenes llamaron la atención por el momento que retratan y por la manera en que el actor decidió mostrar este periodo previo al nacimiento, a pocos días de dar a luz.

En una de las fotografías, la actriz aparece de perfil, captada en blanco y negro, de pie frente a un ventanal. La luz natural entra desde el exterior y genera un contraste que permite apreciar la silueta de su cuerpo y su vientre. La actriz viste una prenda larga y holgada, mientras mantiene una postura relajada. Al fondo se distinguen elementos del exterior, como árboles y una estructura de piedra, lo que sugiere un entorno tranquilo con la frase “Ready”, así como otra foto con la frase “Cuenta regresiva”.

La imagen se presenta sin texto extenso y se apoya en la composición visual para transmitir el momento. La publicación de Novoa se suma a las imágenes que la pareja compartió en semanas recientes, en las que dieron a conocer de manera pública esta etapa del embarazo de Michelle Renaud a través de sus plataformas digitales.

Michelle Renaud compartió todo su proceso de embarazo con sus seguidores. / Foto: Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Michelle Renaud?

Michelle Renaud conformó a su familia a lo largo de distintas etapas de su vida personal. La actriz es madre de un hijo de su primer matrimonio con Josué Alvarado, relación que concluyó en divorcio en 2023. De esa unión nació su primogénito, con quien enfrentó diversas polémicas.

Posteriormente Renaud inició una relación con el actor Matías Novoa, con quien ya procreó a un hoijo. La pareja hizo público que se encuentra en espera de su segundo bebé en común, ampliando así su núcleo familiar. Ambos compartieron esta etapa como parte de su vida personal, en paralelo a sus proyectos profesionales.

Con ello, Michelle Renaud es madre de tres hijos en total: uno de su primer matrimonio y dos junto a Matías Novoa, incluido el bebé que viene en camino. Esta información da cuenta de la etapa familiar que atraviesa actualmente la actriz, marcada por la maternidad en diferentes momentos de su vida.

