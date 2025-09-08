Michelle Renaud y Matías Novoa están esperando a su segundo hijo, en medio de polémicas con parejas previas

Michelle Renaud y y su pareja Matías Novoa comenzaron su relación hace varios años, consolidándose como una de las parejas más seguidas del espectáculo mexicano. Desde el inicio, no solo han compartido su amor, sino también la convivencia con sus hijos de relaciones previas. Este domingo 7 de septiembre de 2025, compartieron, a través de redes sociales, una noticia que sorprendió a sus seguidores: ¡están esperando a su segundo hijo en común! ¿Cómo lo dieron a conocer? Aquí te contamos todos los detalles. ¿Niño o niña?

Michelle Renaud y Matías Novoa en Londres / Instagram

¿Cuántos hijos tienen Michelle Renaud y Matías Novoa?

Michelle Renaud y Matías Novoa se convirtieron en padres de su primer hijo en común, en junio de 2024. Ahora, con la llegada de este nuevo bebé, sumarán dos pequeños nacidos dentro de su relación. Además, ambos actores tienen hijos de relaciones anteriores. Michelle es mamá de un niño que aun es menor de edad y Matías es papá de un adolescente. Esto significa que, con la nueva llegada, la familia estará integrada por cuatro niños, o tal vez con una niña.

La noticia ha causado gran entusiasmo entre sus fanáticos, quienes no han dejado de enviar mensajes de felicitación y buenos deseos en redes sociales. Los seguidores también han señalado que esta etapa representa un momento de unión especial, pues sus hijos mayores han logrado adaptarse y convivir en armonía.

Michelle Renaud embarazada / Instagram

¿Cómo anunciaron Michelle Renaud y Matías Novoa su embarazo?

El anuncio fue realizado de manera conjunta en las cuentas de Instagram de Michelle Renaud y Matías Novoa, donde la pareja compartió una serie de imágenes tomadas durante su viaje familiar a Europa. En el carrete se aprecia a Michelle luciendo un look cómodo en tonos grises mientras presume su panza en lugares emblemáticos de Londres, como Notting Hill, estaciones del metro y las clásicas cabinas telefónicas rojas.

Matías acompañó la publicación con un tierno mensaje:

“Londres con mucho ❤️❤️ La familia sigue creciendo 😍😍 TE AMO @michellerenaud 🤰🏻” Pos de Matías Novoa

Estas palabras confirmaron lo que muchos de sus fans ya sospechaban debido al aspecto físico de la actriz en semanas recientes. En historias de Instagram, Michelle también compartió una frase que reflejó la plenitud de este momento:

“Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá. Y con un hombre hermoso MÁS!” Michelle Renaud

Estas palabras fueron interpretadas por sus seguidores como una declaración de amor hacia su pareja y de alegría por la nueva etapa que comienza.

Anuncio del embarazo de Michelle Renaud / Especial

¿Cuántos meses tiene de embarazo Michelle Renaud?

Aunque Michelle Renaud y Matías Novoa no ha revelado detalles específicos del embarazo, como la fecha estimada de nacimiento o el sexo del bebé, mientras que internautas aseguran que las imágenes muestran a Michelle con una pancita, podrían corresponder al segundo trimestre de gestación. Esto indicaría que el nacimiento podría darse a inicios de 2026.

La expectativa creció rápidamente entre los fanáticos, quienes especulan que este nuevo integrante podría ser una niña, ya que tanto Michelle como Matías hasta ahora solo tienen hijos varones. En redes sociales, algunos seguidores dejaron mensajes como:



“Queremos una princesa para la familia”,

“Se ve radiante, seguro será niña” y

“Ahora sí tendrán la parejita” .

Por ahora, la pareja ha decidido mantener en reserva la mayoría de los detalles, aunque se han mostrado abiertos a compartir imágenes de esta etapa tan significativa. Lo cierto es que, con cada publicación, han demostrado la ilusión y el entusiasmo que sienten por la llegada de su segundo hijo en común.

Michelle Renaud y Matías Novoa / Instagram

¿Qué polémicas enfrentan Michelle Renaud y Matías Novoa con sus exparejas?

Matías Novoa enfrenta un proceso legal con su exesposa, la actriz María José Magán, relacionada con la pensión alimenticia de su hijo que tienen en común. Según Magán, desde 2017 no ha recibido la manutención correspondiente, lo que ha llevado a un conflicto legal en México. Sin embargo, Matías ha declarado que “a su hijo nunca le ha faltado nada” y que están trabajando en nuevos acuerdos para el régimen de visitas y convivencia del menor.

Por otro lado, Michelle Renaud ha estado en conflicto con su exesposo, el empresario Josué Alvarado, padre de su primer hijo. Desde que Michelle se mudó a España con Matías Novoa, Josué ha tenido dificultades para ver a su hijo. En varias ocasiones, ha expresado su deseo de pasar tiempo con él, pero Michelle no le ha permitido que se reúnan. Hasta hace poco supimos en TVNotas que él viajó a España y se pudo reunir con el menor solo 4 horas.

