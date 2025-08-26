A Michelle Renaud la exhibe su ex y ella se desquita con lo que más le duele, ¡su hijo!

Sigue la guerra entre Michelle Renaud y su exesposo, el empresario Josué Alvarado, padre de su primer hijo. En septiembre pasado contamos que la actriz había decidido llevar a su hijo a España, donde hace vida junto a su ahora marido, el actor Matías Novoa, y el hijo que tuvieron juntos, y que no permitía el contacto entre su primogénito y su papá. Ahora, a más de 1 año de no poder estar padre e hijo juntos, hace unos días el propio Josué compartió en sus redes sociales que por fin se reencontró con su pequeño, pero que ese momento no fue del todo placentero.

Un post fue la causa de un pleito más entre ellos. Una amiga de la actriz nos contó lo ocurrido: “Cuando él comparte la primera foto, la gente se le fue encima a Michelle. Eso no le gustó nada. Ella aparenta la vida perfecta en redes. Odia las críticas y que le digan que no es bueno lo que le hace al padre de su hijo. Le habló furiosa y al otro día no se lo dejó ver ni un segundo”.

¿Qué dijo Josué Alvarado sobre Michelle Renaud en redes sociales?

Josue Alvarado, ex de Michelle Renaud publicó el siguiente mensaje: “Van solo 4 horas contigo y valen toda la vida… ¡ah, y por las que siguen! Muero por verte más tiempo y eso me quedo solo por saber si nos veremos”.

A la publicación de Josué, sus seguidores hicieron algunos comentarios como estos:



“Aquí se debe pensar en el daño que le hacen al niño al alejarlo de su papá. El niño se ve súper contento con él”.

“Suena duro, pero si la madre vive en España y el niño vive con ella, no se le puede culpar por no tener los recursos para llevártelo”

“Qué bonita unión. Papá, no dejes pasar estas oportunidades... Lucha por tus derechos, tú eres igual que mamá en la vida de ese niño”.

“Deja de postear con afán de que las personas le tiren hate a la mamá de tu hijo. Actúa como un hombre, como un caballero”.

Ex de Michelle Renaud, Josue Alvarado la exhibió en redes y ella se venga. / Redes sociales

¿Cómo respondio Michelle Renaud después de que su ex Josue Alvarado la exhibió?

La amiga de la actriz detalló cómo se dio el encuentro: “Después de mucho tiempo, por fin Michelle Renaud aceptó que su hijo viera a su papá. Aunque le hizo pasar ‘las de Caín’ a Josué, porque acordaron algo y al final ella cambió todos los planes”.

“Se entendía que Josué estaría poco más de 1 semana y que todos los días podría estar con el niño, convivir y divertirse con él, pero la realidad es otra. Desde el día 1, Michelle no respondió las llamadas ni los mensajes. Le decía que no había buena señal o que se había desconectado. Un sinfín de justificaciones absurdas. Josué tiene toda la paciencia del mundo, porque desde hace cuánto ya hubiera entablado una denuncia y, con la ley, la comunicación entre ellos mejoraría, pero no quiere ver a su hijo en los juzgados”.

“Después de 3 días de que él estaba en Madrid, por fin pudo ver a su hijo. Se entendía que pasarían toda la tarde juntos, pero al final solo estuvieron un rato, porque Michelle así lo decidió. Se lo llevó de nuevo a su casa y no hubo poder humano que se lo impidiera. Es una situación muy difícil”.

¿Por qué Michelle Renaud no deja que su hijo vea a su papá?

Luego de que Josué Alvardo, ex de Michelle Renaud expuso la situación en redes sociales, pasaron un par de días más para lograr convivir de nuevo con su pequeño: “Hasta el quinto día lo pudo ver, porque el niño pidió estar con su papá. Es lógico: Lo extrañaba mucho”.

“No entendemos por qué ella se comporta así. No permite la relación entre padre e hijo. Hasta donde sé, Josué no ha fallado en los pagos de manutención o algo así, pero solo ellos sabrán qué pasa. Le hemos dicho que deje que el niño esté en comunicación con él. Que lo vea. Por algo lo escogió como padre de su hijo. Sé que Josué estará unos días más por allá, pero no se lo traerá, por más que quiera. Eso nunca pasará”, concluyó.

¿Qué publicó el ex de Michelle Renaud después de ver a su hijo?

Días después, Josué Alvarado, ex de Michelle Renaud publicó otra foto con su hijo y este mensaje: “Les deseo un (nombre de su hijo) en su vida.Tanto amor y tanta magia. Me quedo una semana más en Madrid, esperando poder verte otra vez”.

En esta ocasión, la gente comentó:



“Exige tus derechos para que puedas verlo cuando desees”.

Es más que obvio que este pequeño es más feliz estando con su papá... En cambio, cuando está con la mamá siempre se ve triste”.

“No dramatices y arregla los papeles para que puedas verlo los días que dicte el juez”.

“Que todo se acomode para bien de todos”.

¿Cómo fue la relación de Josué Alvarado y Michelle Renaud?

Tras varios años de relación, Michelle Renaud

Se separaron en 2018. Años después, Michelle compartió mediante un video en sus redes sociales que no había buena comunicación con Josué. Dio a entender que el niño sufría violencia con él.

Se dijo que aparentemente habían resuelto sus problemas por el bien del menor en la pandemia.

