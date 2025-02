María José Magán y Matías Novoa: Continúa la disputa por su hijo pese a acuerdo de pensión

Platicamos con María José Magán (40 años) y nos actualizó sobre la demanda que interpuso en 2024 contra Matías Novoa, papá de su hijo, por pensión alimenticia.

“La demanda continúa en proceso. Se han arreglado algunas cosas, pero falta que se solucionen otras. Todo es cuestión de tiempo. Aprendí a mantener la calma. Estos procesos son muy tardados”.

“Trato de no hablar de estos temas en profundidad. Sobre todo, porque todavía no hay nada claro y por respeto a mi hijo. Sin embargo, lo que les puedo comentar es que Matías y yo hemos tenido varios acuerdos positivos. Las cosas se han ordenado de tal manera que nos beneficia a todos. Los procesos en México son complicados”.

“Quiero aclarar algo: Yo nunca dije que no recibía ayuda por parte del padre de mi hijo. Siempre la tuve, pero no la que correspondía de un año para acá. De ese tema ya hicimos un convenio”.

“Estoy en la mejor disposición. No tenemos conflicto de nada. Nos hemos comunicado a la perfección. Todavía falta otro tema que debemos concretar y del cual no puedo decir nada”.

“Las cosas se han retrasado porque los abogados no se ponen de acuerdo. Eso se complica mucho más. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo mucho más rápido que los mismos abogados. En su momento fue un gran desgaste económico, pero ya no”.

“Las leyes de aquí son muy raras. He tratado de adaptarme en varias ocasiones y buscado la manera de que todo se agilice, pero no se ha logrado. No sabemos cuándo tendremos una solución definitiva”.

“Llegar a estos puntos legales es algo que uno jamás desea. Yo no quería estar en esta situación. No me gusta pelearme con nadie. Tengo carácter fuerte, pero soy cero conflictiva. Prefiero buscar la paz en todos los ámbitos”.

María José Magán estará en MasterChef Celebrity

En otro tema, nos habló sobre su próxima participación en MasterChef celebrity generaciones, que se estrenará el próximo 30 de marzo a las 20:00 horas, por Azteca Uno.

“MasterChef es uno de los realities más nobles que existen en la televisión. ¡Por eso acepté! Siento que me cambiará muchísimo. Me encanta cocinar. Lo disfruto al máximo. Solo que prefiero ir a mi ritmo. Aquí será un gran reto hacer todo en 45 minutos (ríe)”.

“Tengo que controlar mi cabeza y mis nervios para coordinar bien mis tiempos. Estoy dispuesta a aprender, escuchar, cocinar, quemarme y cortarme. Estas 2 últimas no son ciertas (ríe). Ojalá que eso no suceda”, concluyó.

¿Qué pasó entre Matías Novoa y María José Magán?

En un canal de YouTube informaron que María José Magán había demandado a Matías Novoa por la pensión de su hijo en común.

En Ventaneando, la actriz comentó hace un tiempo: “Trato de no hablar de estos temas, pero a veces es necesario. Hay mujeres cabezas de familia que, aunque podamos pagar todos los gastos de nuestros hijos, porque nos las ingeniamos, pues los niños no están hechos nada más de la mamá. Al papá también le corresponden un montón de responsabilidades. Derechos y obligaciones”.

“Estamos en un proceso judicial (ella y Matías). No ha sido fácil, pero he tratado de buscar la manera adecuada para tener comunicación”.

Días después, Matías le respondió: “No sé de dónde salió (la demanda) y me da mucha tristeza, porque el más afectado aquí es él (el primogénito del actor). Yo jamás desampararía a mi hijo. Estamos en un tema legal. Los abogados están viendo eso”.

