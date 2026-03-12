¿De Me caigo de risa a La casa de los famosos México 2026? Conductora responde si sería parte del reality

Una de las conductora de Me caigo de risa habló sobre la posibilidad de participar en La casa de los famosos México 2026, ¿será que la actriz y conductora podría convertirse en una de las próximas habitantes? Esto fue lo que comentó al respecto.

¿Qué integrante de Me caigo de risa podría ser habitante de La casa de los famosos México 2026?

Se trata de Mariazel, conductora de Me caigo de risa, quien también se refirió a la posibilidad de integrarse a una futura temporada del reality La casa de los famosos México 2026. La actriz explicó que, aunque ha existido interés por parte de la producción, por ahora no contempla participar en el programa.

“Siempre hay coqueteos, siempre me dicen de esa producción que es tan hermosa y que aprecio mucho a todos, siempre es de ‘ya, eh, estábamos’, pero no está dentro de mis planes ahorita, esto es lo que quiero, es lo que disfruto, me gusta estar en un foro, me gusta estar en el teatro y en un escenario”, comentó al hablar sobre la posibilidad de sumarse al reality show.

La conductora señaló que actualmente está enfocada en su trabajo y en su vida familiar. “Si llega, lo haré, en algún momento podría ser, esta carrera da muchas vueltas, pero en este momento estoy muy concentrada tanto en mi trabajo como en mi bebé y mi adolescente”, explicó.

Además, agregó que la dinámica del programa implicaría un cambio importante en su rutina “porque en casa tengo un bebé y un adolescente, imagínate ahorita irme a encerrar y dejar a mi esposo con ese paquete, nombre”, expresó al referirse a la posibilidad de participar en La casa de los famosos México 2035.

Mariazel rompió el silencio sobre si participará en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Mariazel sobre su participación en la telenovela Corazón de oro?

Mariazel anunció su regreso al género del melodrama con su participación en la telenovela Corazón de oro, un proyecto que marca una nueva etapa dentro de su trayectoria actoral. La presentadora compartió que este trabajo representa una oportunidad para retomar un camino que formó parte de sus primeros años en la actuación.

Sobre este regreso, explicó que el proyecto tiene un significado especial dentro de su carrera. “Muy contenta de regresar al melodrama, de alguna forma en mis inicios como actriz en mi carrera, tuve la oportunidad de hacer algunas novelas, pero nunca en televisión y con un personaje tan importante y que tenga tanta participación dentro de las historias, muy contenta”, dijo en entrevista con Edén Dorantes.

La también presentadora señaló que su nuevo personaje mostrará una faceta distinta a la que el público ha visto en años recientes. “Yo creo que a la gente le va a costar al inicio, están acostumbrados a verme en otro tipo de géneros, sobre todo más ligados a la comedia en los últimos años”, comentó. De acuerdo con lo que explicó, el papel de Aurora se desarrolla dentro de una historia familiar con momentos de humor, pero también con una carga emocional importante.

En ese sentido, adelantó algunos rasgos del personaje que interpretará en Corazón de oro. “Este personaje, aunque sí tiene su jiribilla, es jocoso, esta familia se mantiene alegre a pesar de todo, pero es un género completamente distinto, Aurora va a llorar mucho, no solo llora por su sufrimiento, sino por el de los demás, de la gente que quiere”.

¡Habla Mariazel! Revela si entraría a La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Quién es Mariazel?

Mariazel es una actriz y conductora que ha desarrollado su trayectoria en televisión y entretenimiento en México. Inició su carrera en TV Azteca, donde participó en distintas producciones, entre ellas el programa unitario Lo que callamos las mujeres. Con el paso del tiempo amplió su presencia en televisión al integrarse al programa Está Cañón, conducido por Yordi Rosado, espacio en el que continuó desarrollando su trabajo frente a las cámaras.

En 2014 se integró al programa de comedia Me Caigo de Risa, donde participa en dinámicas y juegos junto al elenco del programa. Paralelamente se sumó al equipo de Televisa Deportes, donde ha tenido presencia en distintos espacios relacionados con el ámbito deportivo, entre ellos ¿A Quién le vas?, Más Deporte, Zona Puma y Yarda 1.

